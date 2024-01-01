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Michael Sweet

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Вокалист STRYPER о JON'e BON JOVI: «Ему нечего доказывать, он — легенда»



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Michael Sweet из группы STRYPER заявил, что он рад слышать, что фронтмен BON JOVI Jon Bon Jovi идёт на поправку после того, как перенёс операцию из-за травмы голосовых связок.

Jon подтвердил, что ему была сделана серьёзная восстановительная операция на голосовых связках, и рассказал о том, как она повлияла на его жизнь, во время выступления на Pollstar Live. По данным журнала People, операция была проведена 19 месяцев назад.

Sweet опубликовал в своих социальных сетях фотографию Jon'a и приложил к ней следующее сообщение:

«Я желаю этому парню всего хорошего. Хотя у меня другие проблемы с вокалом, я могу с уверенностью сказать, что не могу полностью контролировать свои голосовые связки. Мои проблемы основаны на некоторой ригидности складок и довольно больших узелках, окружающих мои складки и начинающих влиять на мою чистоту и диапазон. Теперь, когда я перенёс операцию (на щитовидной железе), надеюсь, я буду в лучшей форме, когда мы начнём гастролировать.

Это очень неприятное чувство — выходить вечер за вечером на сцену перед большой аудиторией и не иметь возможности делать то, что ты всегда делал, — выступать на 100 %. А потом к этому добавляется тот факт, что любой может записать тебя на видео, выложить запись и прокомментировать. И, к сожалению, (во многих случаях) эти комментарии бывают неприятными и негативными, а иногда и ненавистными и ужасными.

Я очень рад слышать, что Jon идёт на поправку и делает всё возможное, чтобы решить проблему и выступать как можно лучше. О чём ещё можно просить?

Jon'y нечего доказывать, он — легенда.

И последнее, но, конечно, не менее важное: я думаю, что всем нам приходится сталкиваться с проблемами в жизни. Это не в нашей власти.

Бог не играет с нами и не радуется нашим недугам. Это жизнь, и мы все должны с ней смириться. Всё, что мы можем сделать, — это смело и преданно следовать этому плану, который раскрывается перед нашими глазами. Этот план в конечном итоге сделает нас сильнее и выносливее.

Да благословит тебя Господь и исцелит тебя, Jon».






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