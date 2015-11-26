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MICHAEL SWEET против абортов!



MICHAEL SWEET осудил протестующих, собравшихся у здания Верховного суда, которые были засняты на видео, предположительно принимая таблетки для прерывания беременности, в преддверии слушания высшим судом страны аргументов по поводу закона об абортах в Миссисипи, оспаривающего закон Roe v. Wade.



В среду (1 декабря) по меньшей мере четыре женщины попали на видео, принимая таблетки и скандируя: «таблетки для аборта навсегда», улыбаясь и держа большую чёрную надпись "Мы будем принимать таблетки для аборта вечно". По сообщениям, на другом видео они скандируют: «Таблетки для аборта в наших руках, и мы не остановимся».



Второго числа он поделился видеозаписью акции протеста и добавил от себя:



«Когда женщины бесстыдно и гордо принимают "таблетки для аборта" с улыбкой на лице, разве это не новый уровень зла?



Иногда мне кажется, что я единственный, кто так думает. Как и почему это приемлемо в нашем мире? Неужели мы действительно так далеко зашли? Празднование смерти нерождённых!!!



Боже, помоги нам и спаси нас..."#prolife #godhelpus #evil #life».







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