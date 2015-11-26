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Michael Sweet

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3 дек 2021 : 		 MICHAEL SWEET против абортов!

22 ноя 2021 : 		 MICHAEL'y SWEET'y проведут операцию на глазу

10 окт 2021 : 		 MICHAEL SWEET: «Я не овца, овца не я!»

21 май 2021 : 		 MICHAEL SWEET: «Все жизни имеют значение!»

17 май 2021 : 		 MICHAEL SWEET получил вторую дозу

5 май 2021 : 		 MICHAEL SWEET: «Бог для меня всё!»

24 фев 2021 : 		 MICHAEL SWEET о переиздании альбома STRYPER

7 янв 2021 : 		 Дональд Трамп: «Женщина, аминь и священник заходят как-то в бар...»

3 янв 2021 : 		 План от MICHAEL SWEET

23 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Я всегда был бунтарём!»

19 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET выпустил перезаписанный трек STRYPER

13 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Немного нервничаю по поводу вакцины»

9 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET хочет записать альбом-поклонение

14 ноя 2020 : 		 MICHAEL SWEET планирует сольную версию альбома STRYPER

13 ноя 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Нормально меня прополоскали!»

6 ноя 2020 : 		 MICHAEL SWEET — о том, почему голосовал за Трампа

18 окт 2020 : 		 MICHAEL SWEET рад новому судье

7 окт 2020 : 		 MICHAEL SWEET критикует хит "WAP": «Не хочу, чтобы моя внучка слышала этот мусор»

16 сен 2020 : 		 MICHAEL SWEET подтвердил проект с гитаристом WHITESNAKE

25 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод пятый — MICHAEL SWEET

15 июл 2020 : 		 Вокалист STRYPER: «Почему такие дебаты о ношении масок?»

9 июл 2020 : 		 Фронтмен STRYPER — о цвете кожи Иисуса

11 июн 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Только Иисус может помочь»

22 апр 2020 : 		 Тур MICHAEL SWEET & TONY HARNELL перенесён

26 мар 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Администрация Трампа все делает правильно»

16 мар 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Ребята, давайте жить дружно!»
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|||| сегодня

MICHAEL SWEET против абортов!



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MICHAEL SWEET осудил протестующих, собравшихся у здания Верховного суда, которые были засняты на видео, предположительно принимая таблетки для прерывания беременности, в преддверии слушания высшим судом страны аргументов по поводу закона об абортах в Миссисипи, оспаривающего закон Roe v. Wade.

В среду (1 декабря) по меньшей мере четыре женщины попали на видео, принимая таблетки и скандируя: «таблетки для аборта навсегда», улыбаясь и держа большую чёрную надпись "Мы будем принимать таблетки для аборта вечно". По сообщениям, на другом видео они скандируют: «Таблетки для аборта в наших руках, и мы не остановимся».

Второго числа он поделился видеозаписью акции протеста и добавил от себя:

«Когда женщины бесстыдно и гордо принимают "таблетки для аборта" с улыбкой на лице, разве это не новый уровень зла?

Иногда мне кажется, что я единственный, кто так думает. Как и почему это приемлемо в нашем мире? Неужели мы действительно так далеко зашли? Празднование смерти нерождённых!!!

Боже, помоги нам и спаси нас..."#prolife #godhelpus #evil #life».

STRYPER



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

olly71


3 дек 2021, 16:41		Ну если он против абортов то пусть не делает и рожает . Кто ж ему запрещает ?


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