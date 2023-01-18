18 янв 2023



MICHAEL SWEET: «Бог — не джинн на небе»



MICHAEL SWEET коснулся известной темы «Если существует добрый и всемогущий Бог, то почему в мире так много страданий и зла?» и предложил свою точку зрения:



«Забавно, что мы часто обвиняем Бога в хороших вещах, которые происходят с нами, и в плохих, которые происходят с нами.



Я считаю, что Бог — это не джинн на небе, который ждёт любой команды от каждого человека. Мы часто так относимся к Богу. Все мы.



Я верю, что Бог хочет для нас только самого лучшего, но при этом защищает нас от нашей собственной глупости. Мы не можем просто молиться или щёлкать пальцами, просить о чём-то и ожидать, что это будет сделано. Так не бывает.



Так часто мы хвалим Его, когда благословлены, и проклинаем, когда нет. А иногда мы даже ненавидим Бога.



Я проклинал Бога, когда умерла Кайл [первая жена музыканта]. Поверьте мне. Я был очень зол на Бога. Но со временем я понял, что Бог не имеет к этому никакого отношения. Это просто жизнь, и так бывает. Жизнь приносит и радость, и трагедию. Проходя через хорошее и плохое, мы становимся сильнее и выносливее. По крайней мере, мне хочется так думать.



У нас есть свободная воля, и Бог уважает это. Он не управляет нами, как роботами. Мы не марионетки, и Бог не дёргает за ниточки.



Давайте все дадим Богу передышку!»











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