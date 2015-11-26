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Michael Sweet

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5 май 2021 : 		 MICHAEL SWEET: «Бог для меня всё!»

24 фев 2021 : 		 MICHAEL SWEET о переиздании альбома STRYPER

7 янв 2021 : 		 Дональд Трамп: «Женщина, аминь и священник заходят как-то в бар...»

3 янв 2021 : 		 План от MICHAEL SWEET

23 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Я всегда был бунтарём!»

19 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET выпустил перезаписанный трек STRYPER

13 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Немного нервничаю по поводу вакцины»

9 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET хочет записать альбом-поклонение

14 ноя 2020 : 		 MICHAEL SWEET планирует сольную версию альбома STRYPER

13 ноя 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Нормально меня прополоскали!»

6 ноя 2020 : 		 MICHAEL SWEET — о том, почему голосовал за Трампа

18 окт 2020 : 		 MICHAEL SWEET рад новому судье

7 окт 2020 : 		 MICHAEL SWEET критикует хит "WAP": «Не хочу, чтобы моя внучка слышала этот мусор»

16 сен 2020 : 		 MICHAEL SWEET подтвердил проект с гитаристом WHITESNAKE

25 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод пятый — MICHAEL SWEET

15 июл 2020 : 		 Вокалист STRYPER: «Почему такие дебаты о ношении масок?»

9 июл 2020 : 		 Фронтмен STRYPER — о цвете кожи Иисуса

11 июн 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Только Иисус может помочь»

22 апр 2020 : 		 Тур MICHAEL SWEET & TONY HARNELL перенесён

26 мар 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Администрация Трампа все делает правильно»

16 мар 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Ребята, давайте жить дружно!»

6 дек 2019 : 		 MICHAEL SWEET перевыпустит свой сольный альбом 1994 года на виниле

22 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

31 окт 2019 : 		 MICHAEL SWEET: «Я в первую очередь гитарист, а потом уже вокалист»

28 сен 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

18 сен 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET
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|||| сегодня

MICHAEL SWEET: «Бог для меня всё!»



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MICHAEL SWEET в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, насколько важную роль в его жизни играет Бог:

«Он — всё для меня. Я не из тех, кто читает Библию каждый день, цитирует Писание каждый час или ходит в церковь четыре раза в неделю. Для меня Бог не в этом. Но в то же время Бог для меня — это всё, потому что я чувствую, что всем обязан Богу. Я чувствую, что он дал мне мою жизнь, я чувствую, что он дал мне мой талант, мои способности и я хочу отплатить ему за это».

О ближайших планах он рассказал следующее:

«Я только что закончил работу над новым вдохновляющим альбомом. В музыкальном плане он для меня совсем другой. Это не металлический альбом. Но эти песни входят в число лучших, в работе над которыми я когда-либо принимал участие и которые я когда-либо сочинял. И я не могу дождаться момента, когда все его услышат. Я только что закончил работу. Сейчас мы его сводим. Я только что закончил работу над альбомом с Joel'ом Hoekstra'ой и Nathan'ом James'ом, Tommy Aldridge'ем и Marco Mendoza'ой. Так что всё готово. Это будет очень похоже на WHITESNAKE — действительно прекрасная работа. Я также начинаю работу над новым альбомом с Frontiers, с штатным продюсером Alessandro Del Vecchio. Я надеюсь, что мы сделаем его в стиле старых JOURNEY в музыкальном плане. А потом я начну работу над новым сольным металл-альбомом Michael Sweet, это будет в этом году. И в конце года я начну работу над новым альбомом SWEET & LYNCH с George'ем Lynch'ем. А затем — мы уже подписали соглашение и всё уже в графике — мы начнём работу над новым альбомом STRYPER в январе. Ну и в июне — в этом июне — мы планируем записать ещё два концерта STRYPER в студии SpiritHouse [в Нортгемптоне, штат Массачусетс]. Это будут "Soldiers Under Command" и "No More Hell To Pay", исполненные полностью, от начала до конца».

STRYPER





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Orgik


5 май 2021, 18:01		Бог вышел из чата


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