сегодня



MICHAEL SWEET : «Бог для меня всё!»



MICHAEL SWEET в рамках недавнего интервью ответил на вопрос о том, насколько важную роль в его жизни играет Бог:



«Он — всё для меня. Я не из тех, кто читает Библию каждый день, цитирует Писание каждый час или ходит в церковь четыре раза в неделю. Для меня Бог не в этом. Но в то же время Бог для меня — это всё, потому что я чувствую, что всем обязан Богу. Я чувствую, что он дал мне мою жизнь, я чувствую, что он дал мне мой талант, мои способности и я хочу отплатить ему за это».



О ближайших планах он рассказал следующее:



«Я только что закончил работу над новым вдохновляющим альбомом. В музыкальном плане он для меня совсем другой. Это не металлический альбом. Но эти песни входят в число лучших, в работе над которыми я когда-либо принимал участие и которые я когда-либо сочинял. И я не могу дождаться момента, когда все его услышат. Я только что закончил работу. Сейчас мы его сводим. Я только что закончил работу над альбомом с Joel'ом Hoekstra'ой и Nathan'ом James'ом, Tommy Aldridge'ем и Marco Mendoza'ой. Так что всё готово. Это будет очень похоже на WHITESNAKE — действительно прекрасная работа. Я также начинаю работу над новым альбомом с Frontiers, с штатным продюсером Alessandro Del Vecchio. Я надеюсь, что мы сделаем его в стиле старых JOURNEY в музыкальном плане. А потом я начну работу над новым сольным металл-альбомом Michael Sweet, это будет в этом году. И в конце года я начну работу над новым альбомом SWEET & LYNCH с George'ем Lynch'ем. А затем — мы уже подписали соглашение и всё уже в графике — мы начнём работу над новым альбомом STRYPER в январе. Ну и в июне — в этом июне — мы планируем записать ещё два концерта STRYPER в студии SpiritHouse [в Нортгемптоне, штат Массачусетс]. Это будут "Soldiers Under Command" и "No More Hell To Pay", исполненные полностью, от начала до конца».













+0 -0



( 1 ) просмотров: 162