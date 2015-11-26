|
|
|
|
|
|
|
|
все новости группы
|
сегодня
SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод пятый — MICHAEL SWEET
MICHAEL SWEET решил вставить свои пару центов в недавние разборки между SEBASTIAN'ом BACH'ом и CHRIS'ом JERICHO (эпизод I, эпизод II, эпизод III, эпизод IV):
«Вы знаете, это забавно, @chrisjerichofozzy ничего не должен доказывать как певец, борец или человек. Он добился успеха и сделал себе имя. Он примерно такой же активный, как и все, кого я знаю, а также отличный парень с широкой душой. Он также мой друг. @stryper приглашали его выступить с нами на сцене в @hobanaheim, и для меня было честью, что несколько лет назад он также исполнил одну из песен на моём сольнике.
К чему я клоню? Chris — очень талантливая личность и надёжный человек. Ему не нужно ничьё одобрение. Он уже достиг успеха и будет продолжать в том же духе. Он был на моей свадьбе в 2010 году, и у нас было своё собственное "пение" на танцполе под классику @bonjovi — "Living On A Prayer". Помнишь это, Chris? Славные времена.
В любом случае, я просто хотел сказать, что Chris — мужик, и в этом он хорош. Люблю тебя, приятель».
|
|
|
|
|
|
|
|
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).