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Michael Sweet

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25 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод пятый — MICHAEL SWEET

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9 июл 2020 : 		 Фронтмен STRYPER — о цвете кожи Иисуса

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22 апр 2020 : 		 Тур MICHAEL SWEET & TONY HARNELL перенесён

26 мар 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Администрация Трампа все делает правильно»

16 мар 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Ребята, давайте жить дружно!»

6 дек 2019 : 		 MICHAEL SWEET перевыпустит свой сольный альбом 1994 года на виниле

22 ноя 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

31 окт 2019 : 		 MICHAEL SWEET: «Я в первую очередь гитарист, а потом уже вокалист»

28 сен 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

18 сен 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

4 сен 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

14 авг 2019 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET

11 авг 2019 : 		 MICHAEL SWEET выпустит сольный альбом в октябре

1 май 2019 : 		 Фронтмен STRYPER выпустит сольный альбом в сентябре

5 апр 2019 : 		 MICHAEL SWEET завершил запись вокала

26 фев 2019 : 		 MICHAEL SWEET объявил название альбома

16 янв 2019 : 		 MICHAEL SWEET приступил к работе над альбомом

5 дек 2018 : 		 MICHAEL SWEET начнет запись зимой

6 мар 2018 : 		 RUSSELL ALLEN, MICHAEL SWEET и JOEL HOEKSTRA исполняют BON JOVI

4 дек 2017 : 		 Трейлер сольного DVD MICHAEL SWEET

22 ноя 2017 : 		 MICHAEL SWEET выпускает DVD

12 апр 2017 : 		 MICHAEL SWEET планирует съемку DVD

25 авг 2016 : 		 Новое видео MICHAEL SWEET

12 авг 2016 : 		 Видео с текстом от MICHAEL SWEET
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SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод пятый — MICHAEL SWEET



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MICHAEL SWEET решил вставить свои пару центов в недавние разборки между SEBASTIAN'ом BACH'ом и CHRIS'ом JERICHO (эпизод I, эпизод II, эпизод III, эпизод IV):

«Вы знаете, это забавно, @chrisjerichofozzy ничего не должен доказывать как певец, борец или человек. Он добился успеха и сделал себе имя. Он примерно такой же активный, как и все, кого я знаю, а также отличный парень с широкой душой. Он также мой друг. @stryper приглашали его выступить с нами на сцене в @hobanaheim, и для меня было честью, что несколько лет назад он также исполнил одну из песен на моём сольнике.

К чему я клоню? Chris — очень талантливая личность и надёжный человек. Ему не нужно ничьё одобрение. Он уже достиг успеха и будет продолжать в том же духе. Он был на моей свадьбе в 2010 году, и у нас было своё собственное "пение" на танцполе под классику @bonjovi — "Living On A Prayer". Помнишь это, Chris? Славные времена.

В любом случае, я просто хотел сказать, что Chris — мужик, и в этом он хорош. Люблю тебя, приятель».

MICHAEL SWEET Defends CHRIS JERICHO Over Lip-Syncing Allegations: He





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