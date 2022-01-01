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Michael Sweet

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17 июн 2022 : 		 У Джастина Бибера синдром Рамсея Ханта. MICHAEL SWEET рад, что тот принял Иисуса

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21 май 2021 : 		 MICHAEL SWEET: «Все жизни имеют значение!»

17 май 2021 : 		 MICHAEL SWEET получил вторую дозу

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7 янв 2021 : 		 Дональд Трамп: «Женщина, аминь и священник заходят как-то в бар...»

3 янв 2021 : 		 План от MICHAEL SWEET

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19 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET выпустил перезаписанный трек STRYPER

13 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Немного нервничаю по поводу вакцины»

9 дек 2020 : 		 MICHAEL SWEET хочет записать альбом-поклонение

14 ноя 2020 : 		 MICHAEL SWEET планирует сольную версию альбома STRYPER

13 ноя 2020 : 		 MICHAEL SWEET: «Нормально меня прополоскали!»

6 ноя 2020 : 		 MICHAEL SWEET — о том, почему голосовал за Трампа

18 окт 2020 : 		 MICHAEL SWEET рад новому судье

7 окт 2020 : 		 MICHAEL SWEET критикует хит "WAP": «Не хочу, чтобы моя внучка слышала этот мусор»

16 сен 2020 : 		 MICHAEL SWEET подтвердил проект с гитаристом WHITESNAKE

25 июл 2020 : 		 SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод пятый — MICHAEL SWEET

15 июл 2020 : 		 Вокалист STRYPER: «Почему такие дебаты о ношении масок?»

9 июл 2020 : 		 Фронтмен STRYPER — о цвете кожи Иисуса

11 июн 2020 : 		 Лидер STRYPER: «Только Иисус может помочь»

22 апр 2020 : 		 Тур MICHAEL SWEET & TONY HARNELL перенесён
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У Джастина Бибера синдром Рамсея Ханта. MICHAEL SWEET рад, что тот принял Иисуса



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MICHAEL SWEET из STRYPER похвалил Джастина Бибера за то, что он принял Иисуса Христа, через четыре дня после того, как поп-суперзвезда сообщил в соцсетях, что у него диагностирован синдром Рамсея Ханта. Джастин сказал, что ему «стало лучше» после постановки диагноза, и он опирается на свою веру, чтобы пережить «ужасную бурю».

В видеоролике, опубликованном Бибером, он продемонстрировал, что у него парализована одна сторона лица, и объяснил, что из-за этого диагноза он отменил несколько концертов и планирует взять перерыв в гастролях, пока будет восстанавливаться:

«Хотел немного поделиться тем, как я себя чувствую. Каждый день становится лучше, и несмотря на все неудобства, я нахожу утешение в том, кто создал меня и понимает меня. Я понял, что он знает меня целиком. Он знает самые тёмные части меня, о которых я не хочу, чтобы кто-то знал, и Он постоянно принимает меня в свои любящие объятия. Эта перспектива дала мне покой в той ужасной буре, с которой я столкнулся. Я знаю, что эта буря пройдёт, а пока ИИСУС СО МНОЙ.

К этому моменту моей жизни я понимаю, что бури приходят и уходят. Иисус продолжает напоминать мне, что он со мной в разгар стихии. Дело не в самом шторме. Дело в том, что мы НИКОГДА не остаёмся одни, и ОН ПОНИМАЕТ!»

MICHAEL SWEET отреагировал на это сообщение:

«С уважением воспринимаю слова @justinbieber. Он сталкивается с тем, что потенциально может стать испытанием всей жизни. Но он смотрит на это свысока и говорит: "Иисус со мной"!

Это не ребёнок, это смелый человек и пример для подражания, в котором так нуждается этот мир. Слишком многие христиане не выказывают Христу должного. Нужны те, кто будет проповедовать в этом мире Христа.

Я аплодирую Джастину и молюсь за него!»




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