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У Джастина Бибера синдром Рамсея Ханта. MICHAEL SWEET рад, что тот принял Иисуса



MICHAEL SWEET из STRYPER похвалил Джастина Бибера за то, что он принял Иисуса Христа, через четыре дня после того, как поп-суперзвезда сообщил в соцсетях, что у него диагностирован синдром Рамсея Ханта. Джастин сказал, что ему «стало лучше» после постановки диагноза, и он опирается на свою веру, чтобы пережить «ужасную бурю».



В видеоролике, опубликованном Бибером, он продемонстрировал, что у него парализована одна сторона лица, и объяснил, что из-за этого диагноза он отменил несколько концертов и планирует взять перерыв в гастролях, пока будет восстанавливаться:



«Хотел немного поделиться тем, как я себя чувствую. Каждый день становится лучше, и несмотря на все неудобства, я нахожу утешение в том, кто создал меня и понимает меня. Я понял, что он знает меня целиком. Он знает самые тёмные части меня, о которых я не хочу, чтобы кто-то знал, и Он постоянно принимает меня в свои любящие объятия. Эта перспектива дала мне покой в той ужасной буре, с которой я столкнулся. Я знаю, что эта буря пройдёт, а пока ИИСУС СО МНОЙ.



К этому моменту моей жизни я понимаю, что бури приходят и уходят. Иисус продолжает напоминать мне, что он со мной в разгар стихии. Дело не в самом шторме. Дело в том, что мы НИКОГДА не остаёмся одни, и ОН ПОНИМАЕТ!»



MICHAEL SWEET отреагировал на это сообщение:



«С уважением воспринимаю слова @justinbieber. Он сталкивается с тем, что потенциально может стать испытанием всей жизни. Но он смотрит на это свысока и говорит: "Иисус со мной"!



Это не ребёнок, это смелый человек и пример для подражания, в котором так нуждается этот мир. Слишком многие христиане не выказывают Христу должного. Нужны те, кто будет проповедовать в этом мире Христа.



Я аплодирую Джастину и молюсь за него!»





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