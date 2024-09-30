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Nita Strauss

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NITA STRAUSS хочет ALEX TERRIBLE



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NITA STRAUSS в недавнем интервью ответила на вопрос о том, с кем бы еще ей хотелось поработать сольно:

«Их так много, честно говоря. У меня был список желаний для «The Call Of The Void», который был моим вторым альбомом, но первым, на котором звучит вокал. Так что, по сути, я просто исключила некоторых из этого списка, но у меня он еще длинный. Так что это здорово».

Она продолжила: «Сейчас я занимаюсь третьим альбомом - сочиняю его в выходные дни во время тура, когда у меня есть время, - так что я как будто мысленно представляю себе этих людей и думаю: „Хорошо...“ Например, у меня есть один вокалист, для которого я написала песню на „The Call Of The Void“, но потом он не смог ее записать, потому что у него возник конфликт с готовящимся к выходу альбомом. Так что я подумал: «Отлично. Я возьму их на эту запись». И я снова начал писать песню в том же ключе и в том же стиле, имея в виду этого вокалиста. Так что просто продолжаю вычеркивать их из списка».

Когда интервьюер предложил вокалиста SLAUGHTER TO PREVAIL Alex Terrible в качестве возможного гостя на ее грядущем третьем сольном альбоме, Nita сказала: « Безусловно, это имя есть в моем списке. И мы с ним на одном лейбле, что совсем просто». SLAUGHTER TO PREVAIL выходит на Sumerian вместе со мной, так что все просто. Мы уже обсуждали это

Знаете, чего люди не понимают? Он действительно умеет петь. Он реально может петь. У него неземной рык и скриминг — все знают, какой невероятный у него металлический голос, — но он может петь. Он умеет петь по-настоящему. И то, что я сделала на своем альбоме, - это вывела людей на несколько иной уровень, например, Alissa White-Gluz [ARCH ENEMY], которая настолько сильная певица, что люди не знали, насколько хорош ее чистый голос. Что, если я смогу сделать это для него? Что, если я смогу подтолкнуть его к чему-то немного другому? А может, мы просто напишем что-нибудь очень тяжелое и посмотрим, что из этого получится».

Далее она призналась, что является его «большой поклонницей»:

«Он кажется очень милым парнем. Мне нравится видеть его сообщения, например, о собаках, о том, как он помогает найти дом для собак и тому подобное. Я думаю, это очень, очень здорово».

На вопрос, есть ли у нее на примете конкретная дата, когда она может отправиться в студию для записи нового альбома, Nita сказала:

«На данный момент нет. У меня такой сумасшедший гастрольный график. Я буквально в дороге с тех пор, как закончила запись «The Call Of The Void» в 2021 году. Я гастролировала весь 21-й, 22-й, 23-й, 24-й. Так что, думаю, 25-й у меня забронирован до лета. По-моему, Alice Cooper поговаривает о том, чтобы следующим летом сделать что-то другое, так что если это случится, то я воспользуюсь летом и, возможно, пойду в студию и сделаю несколько нормальных записей. Или, может быть, я посмотрю, смогу ли я сделать что-то этой зимой. Все зависит от того, насколько сумасшедшим будет мой график».




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30 сен 2024
gravitgroove
я хз, как они там смогли славу обрести. Может, за счет искренности своего творчества, но по мне они довольно поздно появились в своей нише при этом ничего не добавив кардинально нового.
30 сен 2024
father
gravitgroove, думаю, что залогом успеха было упрощение музыки: все дэткорщики соревнуются в наворачивании хитровыебанных риффаков на ультрабыстрых скоростях, и StP на альбоме до "Костолома" тоже занимались этой хуйнёй, а на "Костоломе" сделали всё проще и понятнее, оставив зверскую подачу, ну плюс всякие фишечки с русско-английскими текстами и с самоиронией. Со следующим альбомом не торопятся видимо и из-за того, что в прошлый раз могло получиться случайно, а в этот раз может не выйти так задорно.

И да, чистый вокал у него слабый, не знаю, о чём тут Ниточка говорит.

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