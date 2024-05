сегодня



NITA STRAUSS готова к новым свершениям



NITA STRAUSS в рамках беседы с 99.7 The Blitz рассказала о своих планах на будущее:



«Ну, когда я создавала "The Call Of The Void", у меня было конкретное видение, что я хочу расширить свою деятельность, и именно такое видение было у Josh [Villalta, мужа Ниты, менеджера и барабанщика], как моего менеджера, который очень долго настаивал на том, чтобы вывести меня за рамки инструментальной музыки и выйти на более широкую аудиторию и показать большему количеству людей, что мы можем делать как группа. Поэтому это будет целью следующего альбома - продолжать расширяться, выходить из зоны комфорта, пробовать новые идеи, работать с разными людьми и просто расти»".



Кроме того, Strauss рассказала о том, почему она не играет на других инструментах и не поет на своих сольных альбомах:



«Дело в том, что я могу немного петь, могу немного играть на других инструментах, но у меня есть замечательный барабанщик, зачем мне играть на барабанах, если я могу работать с кем-то настолько хорошим? Я неплохо пою, но если я могу попросить кого-то вроде Lzzy Hale [HALESTORM] спеть песню, или кого-то вроде David Draiman [DISTURBED], которые являются лучшими певцами в мире, какое эго я должна иметь, чтобы сказать: "Нет, я думаю, я сделаю все сама".



Я люблю играть на гитаре. Мне не очень нравится петь. Я не особенно хороша в этом. Думаю, если я выйду на сцену и сделаю шаг вперед, то, возможно, найду людей, которым это понравится, а подавляющее большинство людей скажут: "Зачем тебе это нужно? Занимайся гитарой!"».







