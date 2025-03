сегодня



NITA STRAUSS о пяти гитарных риффах, изменивших её жизнь



В интервью Guitar Player NITA STRAUSS назвала пять гитарных риффов, которые изменили её жизнь:



Megadeth — Trust:



Это самый первый хэви-металлический рифф, который я услышала в своей жизни.



Ozzy — Crazy Train:



Это был первый рифф, который я выучила в детстве и который дал мне почувствовать, что я хорошо играю на гитаре. Я приходила в местный Guitar Center или в местный музыкальный магазин Sam Ash, играла этот рифф и чувствовала: "Да, у меня получается!



Сейчас я часто играю её с командой Rams, когда выступаю на матчах LA Rams, и они хотят внести в игру элемент хеви-металла.



Этот рифф очень динамичен. В нём есть приглушённые ноты, а Zakk использует и щипковые гармоники. Его можно сыграть в разных вариантах, и опять же, его увлекательно исполнять».



In Flames — Bullet Ride:



Чем глубже она погружалась в мир металл-гитары, тем больше находила музыкантов, которые могли бы её чему-то научить. Она рассказала, что открытие «драматических аккордовых пассажей» и инвертированных пауэр-аккордов песни In Flames «Bullet Ride» стало для неё важным моментом, а также назвала эту группу «своими Beatles».



Iron Maiden — The Trooper:



Невозможно говорить о Nita, о риффах, которые изменили мою жизнь, не упомянув Iron Maiden. Я знаю, что многие люди впервые узнали обо мне, когда услышали песни Iron Maiden в моём исполнении вместе с девушками из Iron Maidens, а "The Trooper" — одна из самых весёлых песен».



Alice Cooper — Poison:



«Это первая песня Alice Cooper, которую я выучила, и я играла её с кавер-группами задолго до того, как мне довелось сыграть её с самим Alice. Исполнение этой песни на сцене с Alice стало для меня звёздным моментом. Я росла, разучивая эти песни и равняясь на гитаристов Alice Cooper, и вот я здесь, стою на сцене с ним. Так что эта песня всегда будет очень значимой для меня.



В этом риффе мелодия взаимодействует с тоном примочки, и это круто. Нажимаешь на педаль, играешь мелодию методом пропуска струн, и это очень увлекательно. Если задуматься об аккордах, которые звучат с этим риффом, это действительно добавляет ему новое измерение».







+0 -0



просмотров: 113