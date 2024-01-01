Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 37
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 25
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 20
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 19
*Вокалистка BATTLE BEAST радуется месячни... 18
*KERRY KING: «Религия — это фарс!» 16
*RUNNING WILD работают над новым материалом 14
*BRUCE DICKINSON: «Мне повезло, что у меня сильный и мощный г... 14
*Новое видео NILE 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 37
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 25
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 20
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 19
[= ||| все новости группы



*

Nita Strauss

*



6 июн 2024 : 		 NITA STRAUSS думает о новой музыке

26 май 2024 : 		 NITA STRAUSS готова к новым свершениям

20 май 2024 : 		 DAVID DRAIMAN присоединился на сцене к NITA STRAUSS

11 апр 2024 : 		 NITA STRAUSS: «Я здорово выросла как автор»

21 мар 2024 : 		 Видео с выступления NITA STRAUSS

10 мар 2024 : 		 NITA STRAUSS об Эдди Ван Халене

13 фев 2024 : 		 NITA STRAUSS присоединилась к 'G3'

12 янв 2024 : 		 NITA STRAUSS о любви к LED ZEPPELIN

19 ноя 2023 : 		 ALISSA WHITE-GLUZ выступила с NITA STRAUSS

21 окт 2023 : 		 NITA STRAUSS: «Приглашение Marty для меня знаково»

24 июл 2023 : 		 NITA STRAUSS хвалит партнера

18 июл 2023 : 		 NITA STRAUSS о появлении на пластинке вокалиста IN FLAMES

14 июл 2023 : 		 NITA STRAUSS — о восстановлении после операции

12 июл 2023 : 		 NITA STRAUSS — о троллях

10 июл 2023 : 		 PHIL DEMMEL присоединился на сцене к NITA STRAUSS

8 июл 2023 : 		 CHRIS MOTIONLESS в новом видео NITA STRAUSS

20 июн 2023 : 		 Видео с выступления NITA STRAUSS

17 июн 2023 : 		 NITA STRAUSS открыла тур

16 июн 2023 : 		 NITA STRAUSS исполнила кавер-версию PANTERA

6 июн 2023 : 		 DOROTHY в новом видео NITA STRAUSS

1 июн 2023 : 		 NITA STRAUSS — о работе над песнями с вокалом

26 май 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES в новом клипе NITA STRAUSS

22 май 2023 : 		 KASEY KARLSEN едет в тур с NITA STRAUSS

12 май 2023 : 		 Вокалист IN FLAMES в новом треке NITA STRAUSS

30 мар 2023 : 		 NITA STRAUSS — о появлении ALICE'a COOPER'a на её сольном альбоме

22 мар 2023 : 		 ALICE COOPER в новом треке NITA STRAUSS
Показать далее
| - |

|||| сегодня

NITA STRAUSS думает о новой музыке



zoom
В рамках недавней беседы с NITA STRAUSS у нее спросили, какие у нее планы на ближайшее будущее:

«Я не хочу терять темп работы над проектом. Между «Controlled Chaos» и «Call Of The Void» прошло пять лет. Я не хочу ждать еще пять лет. Было трудно придумать какие-то конкретные идеи, потому что я все время была в дороге, буквально с месяца до выхода альбома. Мы начали гастролировать, чтобы продвигать пластинку, и с тех пор у меня было не больше двух недель дома. Это длилось почти год. Так что было трудно сидеть и заниматься творчеством, но я планирую этим заняться.

После возвращения я планирую приступить к основной части работы - на следующей неделе мы отправимся проводить медовый месяц. А потом, во время тура Alice Cooper, я займусь подготовкой материала и попытаюсь собрать воедино несколько идей».

На вопрос о том, есть ли у нее на примете новые люди для сотрудничества, она ответила:

«Думаю, на следующей пластинке я просто захочу пойти дальше в обоих направлениях. Я бы хотела сделать что-то более мейнстримовое; может быть, с кем-то вроде Деми [Ловато], что было бы воплощением мечты, или с кем-то вроде Пинк. А потом я хочу сделать что-то тяжелое, потому что то, что я слушаю в свободное время, довольно тяжело. Так что я бы с удовольствием исследовала свой диапазон в разных направлениях. Я бы хотела, чтобы каждый из нас открыл для себя что-то новое в этом альбоме. Вы слышите, как Chris Motionless [MOTIONLESS IN WHITE] поет в более мейнстримовом стиле. Это по-прежнему тяжелая песня, но она немного более мейнстримовая. Мы просто пытались подтолкнуть всех к разным подходам. Так что я бы хотела продолжать в том же духе».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 47

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом