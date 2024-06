сегодня



NITA STRAUSS думает о новой музыке



В рамках недавней беседы с NITA STRAUSS у нее спросили, какие у нее планы на ближайшее будущее:



«Я не хочу терять темп работы над проектом. Между «Controlled Chaos» и «Call Of The Void» прошло пять лет. Я не хочу ждать еще пять лет. Было трудно придумать какие-то конкретные идеи, потому что я все время была в дороге, буквально с месяца до выхода альбома. Мы начали гастролировать, чтобы продвигать пластинку, и с тех пор у меня было не больше двух недель дома. Это длилось почти год. Так что было трудно сидеть и заниматься творчеством, но я планирую этим заняться.



После возвращения я планирую приступить к основной части работы - на следующей неделе мы отправимся проводить медовый месяц. А потом, во время тура Alice Cooper, я займусь подготовкой материала и попытаюсь собрать воедино несколько идей».



На вопрос о том, есть ли у нее на примете новые люди для сотрудничества, она ответила:



«Думаю, на следующей пластинке я просто захочу пойти дальше в обоих направлениях. Я бы хотела сделать что-то более мейнстримовое; может быть, с кем-то вроде Деми [Ловато], что было бы воплощением мечты, или с кем-то вроде Пинк. А потом я хочу сделать что-то тяжелое, потому что то, что я слушаю в свободное время, довольно тяжело. Так что я бы с удовольствием исследовала свой диапазон в разных направлениях. Я бы хотела, чтобы каждый из нас открыл для себя что-то новое в этом альбоме. Вы слышите, как Chris Motionless [MOTIONLESS IN WHITE] поет в более мейнстримовом стиле. Это по-прежнему тяжелая песня, но она немного более мейнстримовая. Мы просто пытались подтолкнуть всех к разным подходам. Так что я бы хотела продолжать в том же духе».







