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* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 26
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
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Fozzy

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Лидер FOZZY о 25-летии коллектива



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CHRIS JERICHO в недавнем интервью обсудил юбилейный тур коллектива, стартовавший третьего октября:

«Это наш 25-летний юбилей, и это рок-н-ролльная вечеринка, чувак. Прошло уже четверть века, и вот мы здесь, с восемью топ-10 радиохитов, золотой пластинкой и всем тем, что к этому прилагается. Мы начали тур вчера вечером в Атланте и сейчас находимся здесь, в Джексонвилле, так что это будет просто отпад».

На вопрос о том, как FOZZY удалось продержаться как группа 25 лет, Chris сказал:

«Когда ты в группе, ты должен отдавать и брать, делать то, что у тебя получается лучше всего, и позволять своим партнерам делать то, что у них получается лучше всего. Это как быть в команде. И если вы действуете друг другу на нервы, то просто садитесь на заднее сиденье автобуса или идете гулять куда-нибудь, или что-то еще. Но на данный момент мы действительно являемся очень сплоченной, симбиотической командой. И все идет отлично. У нас было много всего — нам очень повезло, что мы можем гастролировать по всему миру, играя рок-н-ролл. Так что жаловаться по этому поводу не стоит».




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