Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 49
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 46
*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 38
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 35
*YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари 28
*Вокалист AS I LAY DYING считает "Ride The Lightning" METALLI... 26
*ROB HALFORD: «Мое г....о трепещет от людей в форме» 21
*DJ SLIPKNOT немного угорел 20
*Лидер ANNIHILATOR о том, как не попал в METALLICA 18
*Вокалистка NERVOSA: «Новый состав изменил для меня всё!» 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 49
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 46
*IRON MAIDEN не работают над новой музыкой 38
*THALÌA BELLAZECCA в PRIMAL FEAR 35
*YNGWIE MALMSTEEN показал Феррари 28
[= ||| все новости группы



*

Fozzy

*



30 авг 2024 : 		 FOZZY сыграли на Уэмбли

18 июл 2024 : 		 Вокалист FOZZY: «Нам пришлось пахать в два раза сильнее ради уважения»

31 мар 2024 : 		 Вокалист FOZZY: «Люди уже не так активно смотрят клипы»

4 ноя 2023 : 		 FOZZY не хотят больше альбомов

26 окт 2023 : 		 Новое видео FOZZY

23 окт 2023 : 		 FOZZY исполнили новую песню

21 окт 2023 : 		 Лидер FOZZY о удобстве цифровой эпохи

19 окт 2023 : 		 Новая песня FOZZY

9 окт 2023 : 		 Гитарист FOZZY: «Bruce настоящий человечище!»

29 авг 2023 : 		 FOZZY выступили на "AEW All In"

28 май 2023 : 		 Видео с выступления FOZZY

21 мар 2023 : 		 FOZZY готовят новый сингл

23 янв 2023 : 		 Гитарист FOZZY хвалит JOHNNY ANDREWS'а

8 дек 2022 : 		 Вокалист FOZZY: «Мне пришлось заново учиться петь»

18 ноя 2022 : 		 Вокалист FOZZY изображал невесту

8 ноя 2022 : 		 FOZZY открыли тур

15 окт 2022 : 		 FOZZY думают перейти на синглы

12 окт 2022 : 		 Вокалист FOZZY — о состоянии вокала

26 июл 2022 : 		 Вокалист FOZZY рассказал о проблемах со здоровьем прошлой осенью

4 июл 2022 : 		 Лидер FOZZY о "Танцах со звездами"

12 май 2022 : 		 Вокалист FOZZY отрицает использование подкладок

19 апр 2022 : 		 Гитарист FOZZY — о новом альбоме

13 апр 2022 : 		 FOZZY получили золото

13 апр 2022 : 		 Гитарист FOZZY: «Chris в пятёрке лучших вокалистов в настоящее время»

8 апр 2022 : 		 Новое видео FOZZY

5 апр 2022 : 		 Вокалист FOZZY: «Все мы используем подкладки»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

FOZZY сыграли на Уэмбли



zoom
FOZZY исполнили композицию "Spotlight" в рамках "AEW All In" перед 50 000 поклонниками на стадионе Уэмбли в Лондоне. На прошлой неделе в интервью Daily Star он сказал, что FOZZY сыграют перед его выходом на ринг перед поединком с Хуком на лондонском pay-per-view «All In». Это уже второй год подряд, когда FOZZY участвуют в выходе Jericho, так как группа также играла и перед его поединком с Will Ospreay на «All In» в 2023 году.






Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

30 авг 2024
N
Nicht Von Hier
Надо было уточнить, что 50.000 - это не поклонники Fozzy, а поклонники рестлинга)

просмотров: 90

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом