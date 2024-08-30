FOZZY сыграли на Уэмбли

FOZZY исполнили композицию "Spotlight" в рамках "AEW All In" перед 50 000 поклонниками на стадионе Уэмбли в Лондоне. На прошлой неделе в интервью Daily Star он сказал, что FOZZY сыграют перед его выходом на ринг перед поединком с Хуком на лондонском pay-per-view «All In». Это уже второй год подряд, когда FOZZY участвуют в выходе Jericho, так как группа также играла и перед его поединком с Will Ospreay на «All In» в 2023 году.
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