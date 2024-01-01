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*KISS набрали миллиард 32
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 27
*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 26
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 25
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Fozzy

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Вокалист FOZZY: «Нам пришлось пахать в два раза сильнее ради уважения»



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CHRIS JERICHO в недавней беседе рассказал, почему он 25 лет назад решил создать собственную команду:

«Я играю в рок-н-ролльных группах с 14 лет. Для меня это не было чем-то таким, что я однажды проснулся и решил: «Эй, я хочу попасть в группу». И еще одним блоком в музыкальном мире была попытка убедить людей, что это не просто тщеславный проект. И еще — я испытал это в рестлинге, [люди говорили]: «О, ты слишком маленький». Я испытал это с FOZZY: «Ты не умеешь петь. Ты рестлер». Почему? Какое это имеет отношение к чему-либо? Bruce из IRON MAIDEN — пилот авиакомпании. И это все равно что сказать: «Ну, ты не можешь быть пилотом авиакомпании, потому что ты певец» или «Ты не можешь быть певцом, потому что ты пилот авиакомпании». Это бессмысленно. Ты либо можешь это делать, либо нет. Поэтому нам пришлось работать в два раза больше, чтобы добиться уважения людей с FOZZY, но сейчас у нас только что был шестой хит в Топ-10... и золотая пластинка, и мировые турне, и все остальные мелочи. Так что нужно просто не останавливаться на достигнутом. И если вы знаете, что это сработает, не слушайте людей, которые говорят вам, что вы не можете сделать что-то, потому что все — не все, но большинство людей, которые чего-то не понимают, просто скажут, что вы не можете этого добиться. И не покупайтесь на это.

Я написал кучу книг, но четвертая книга, которую я написал, называлась «Нет — это слово из четырех букв». И я имел в виду, что люди используют слово «нет» в качестве безотказного средства. Это как ругательство, как бранное слово. «Эй, можно мне [сделать это]?» „Нет“. „Почему?“ „Ну, это никогда не сработает“.
'Что значит «не получится»? Давайте придумаем, как сделать так, чтобы это сработало. Не говорите «нет» без причины». И я считаю, что это еще одна хорошая модель для моей жизни: не говорите мне, почему что-то не сработает. Давайте придумаем, как это сделать, потому что способ есть всегда. Всегда!»




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