Видео с выступления FOZZY



Видео с выступления FOZZY, которое состоялось 13 октября в Mickey's Black Box, Lititz, Pennsylvania, доступно для просмотра ниже:



00:21 Spotlight

04:48 Bad Tattoo

09:03 Painless

13:05 Do You Wanna Start A War

17:10 Lights Go Out

21:21 S.O.S.

24:36 Sane

30:51 I Still Burn

35:22 Nowhere To Run

39:35 Sandpaper

44:24 Army Of One

49:24 God Pounds His Nails

53:52 Purifier

58:26 Enemy

1:08:54 Judas







