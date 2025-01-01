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Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года



PAUL MAZURKIEWICZ в недавнем интервью признался, что является вегетарианцем вот уже 22 года:



«Я больше не хотел есть животных. Вот настолько просто. Я вырос, конечно, мясоедом. Польская семья, живущая в Буффало, — это мясо и картошка. И в этом не было ничего плохого — я, конечно, любил это. Но чем старше я становился, тем больше начинал чувствовать лицемерие, осознавая, что я никогда не смогу убить животное, чтобы съесть его, но при этом кто-то другой может сделать это за меня, и тогда я смогу наслаждаться этим мясом. И с этой точки зрения я чувствовал себя лицемером.



Я считаю, что каждое животное заслуживает жизни, и если я могу не есть одно из них, а съесть что-то другое, то буду доволен собой. Именно тогда, 22 года назад, я принял решение полностью отказаться от употребления мяса. Это был мой образ мыслей. Это не было связано со здоровьем, я не болел и не ненавидел его. Мне нравилось есть мясо. Я бы, наверное, сказал вам за полгода до того, как стал вегетарианцем, если бы не знал об этом на тот момент: "Не может быть! Ставлю миллион долларов. Я никогда не стану вегетарианцем". Всё меняется. Меняются мысли в голове, меняются взгляды, наверное, и этот выбор был для меня очень важным фактором, он заставил меня принять решение. И это оказалось одним из самых лёгких поступков, которые я когда-либо совершал. Я думал, что будет немного сложнее, ведь я всю жизнь ел мясо, а потом вдруг перестал. Так что я подумал: "Это будет сложно". Но это оказалось не так. Я был готов. Морально я был готов. Так что, как я уже сказал, это был, наверное, один из самых лёгких поступков, которые я когда-либо совершал, даже дико об этом подумать».



На вопрос, заметил ли он изменения в своём здоровье, когда перешёл на вегетарианство, Paul ответил:



«Не особо. Это было странно, потому что, как я уже сказал, я сделал это не по причине заботы о здоровье. Поэтому я мыслил так: "Если будет хуже, то пускай. Я буду чувствовать себя лучше как личность. И я надеюсь, что это повлияет на меня положительным образом». Наверное, я всегда думаю гипотетически: что, если я приду к своему врачу, а он скажет: "Ты завтра умрёшь, если не станешь вновь есть мясо". Хорошо. Тогда, может быть, я подумаю, потому что это причиняет мне вред. Но если вреда нет и вот я всё еще занимаюсь музыкой, веду активный образ жизни, играю на барабанах, играю в стиле дэт-металл в этом возрасте, будучи вегетарианцем уже 22 года. Так что я бы сказал, что моё здоровье в целом остаётся на прежнем уровне, и это хорошо».



Он сказал, что сейчас быть вегетарианцем гораздо проще, чем два десятилетия назад:



«Да, сейчас гораздо больше вариантов с точки зрения вкуса, потому что, конечно, вы можете быть здоровым вегетарианцем, питаясь только овощами, фруктами и тому подобными вещами, бобами и прочим. Но приятно знать, что есть много отличных вариантов... Как я уже сказал, я люблю вкус мяса, и это не обязательно полезно, как, скажем, продукты Beyond или Impossible, вы можете съесть бургер Beyond и сказать: "На мой вкус это как обычный гамбургер", что ж, я только за, потому что я люблю этот вкус. Так что если я могу ощутить этот вкус и при этом не есть животных, это замечательно. Как я уже сказал, это не значит, что бургер полезнее, потому что он вегетарианский, но всё равно можно получить некоторые белки. Так что, как и во всём остальном, нужно соблюдать умеренность и быть внимательным к тому, что вы делаете и едите. И вы всё ещё должны соблюдать обычные вещи — заниматься спортом, пить воду. Думаю, это тоже ключевой момент. Поэтому мне кажется, что не было никакого перехода или изменений, потому что я действительно старался делать больше в другом направлении. Когда я перестал есть мясо, примерно в то же время я отказался от газировки. И уже вот это, на самом деле, было тяжело. Может, конечно, не так тяжело, как отказаться от курения, но мне потребовалось около месяца силы воли. Из серии: "Боже мой. Я так люблю Dr. Pepper!" Это была моя фишка. И я подумал: "Я должен остановиться. Я знаю, что они мне вредят. Мне просто нужно остановиться". Я всё ещё пью кофе и вряд ли когда-нибудь смогу от него отказаться, но я не пью кофе так, как пил Dr. Pepper, — целыми днями я пил только его. Так что я отказался от газировки, и я почувствовал, что это был огромный успех и огромное положительное изменение — с этого момента я стал пить только воду. Ведь лучше же, когда вы весь день пьете только воду, а не эту газировку, которая — кто знает, что она вообще делает с вашими внутренностями? Да, так что это было здорово. Такие изменения определённо помогают. Так что я думаю, это помогло мне в моей ситуации. И в целях долголетия, я думаю, это поможет любому человеку».







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