18 фев 2025



CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он мои песни»



Chris Barnes в интервью "The Garza Podcast" ответил на вопрос, заблокирован ли в его социальных сетях George "Corpsegrinder" Fisher:



«Я не блокировал его. На самом деле, в Instagram я даже на него подписан. И я не знаю, подписан ли он на меня, но в какой-то момент я призвал его к ответу, потому что увидел видео на YouTube, где во время живого выступления он довольно сильно меня подколол. И я написал ему в личку: «Слушай, чувак, я никогда не говорил о тебе ничего плохого. Я не знаю, почему ты делаешь это на сцене в мой адрес. Мы же встречались однажды и я думал, что всё тогда было ровно. И послушай, я дам тебе свой номер телефона, захочешь — можем всё перетереть». Я отправил ему ссылку на то видео с YouTube, и после этого волшебным образом оно исчезло. Но он так и не ответил мне. Он точно видел сообщение, потому что там было написано «просмотрено». Но он не стал говорить со мной об этом».



Chris признался, что его не впечатлило исполнение George'ом материала CANNIBAL CORPSE, который был изначально написан и записан во времена его работы в группе:



«Я не считаю, что он хорошо поет мои песни. Не считаю. Я полагаю, что он исполняет их спустя рукава. И во время этого тура [нынешнего тура SIX FEET UNDER] я немного подколол его в ответ, просто потому что мне показалось, что это будет забавно. Но всё это было без зла, в хорошем настроении».



Barnes добавил, что в прессе в его адрес Fischer'ом было сказано несколько «оскорбительных» слов, особенно в связи с ранним материалом CANNIBAL CORPSE:



«Я видел пару интервью с ним, в которых он сказал, что мои песни, которые я написал, в большей степени теперь принадлежат ему. И это меня очень расстраивает. Потому что эти песни никогда не будут принадлежать ему. Он просто певец из караоке-бара, когда речь идет о моих песнях. Так и есть. Это не его песни. Он утверждает, что теперь это его песни, потому что он пел их больше раз, чем я. Он их не сочинял. Он не получал за них гонорары. Это мои песни. Эти слова написаны мной. И то, что он оскорбил меня таким образом, я воспринимаю очень серьезно. И я считаю, что такие заявления очень невежественны и просто... просто неправильны. Я считаю неправильным, что он вообще подписывает диски или обложки альбомов, в записи которых он не участвовал. Я же не подписываю [альбом CANNIBAL CORPSE 1998 года] «Gallery Of Suicide». Зачем? Меня на нем не было. Так что, если он хочет устроить соревнование, он может, например, сесть в гоночную машину на треке и посмотреть, кто из нас лучше водит. [смеется] Но я знаю, что он не умеет водить, так что я, вероятно, выиграю и эту гонку тоже».



После того как ведущий высказал мнение, что им обоим следует поговорить по душам и во всем разобраться, Chris ответил:



«Слушай, чувак, я пытался. Я пытался. У меня нет с ним никаких проблем. Как я уже сказал, когда я встретил его, я думал, что всё было ровно, потому что мы действительно сели и поговорили в одной комнате. Мы были на концерте IRON MAIDEN в одной из лож. [Основатель Metal Blade Records] Brian Slagel собрал нас всех в одной ложе, и я заговорил с George'ом. Мы хорошо провели время, разговаривая о видеоиграх. Я очень люблю «Call Of Duty», а он очень любит «Warcraft» — два разных типа игр.



Я уважаю его за то, что он был отличным вокалистом в группе на протяжении многих лет. Мне просто не нравится, когда меня высмеивают. Я никогда ничего не делал этому парню... Я уважаю его. Просто мне бы хотелось, чтобы люди из этого лагеря уважали меня чуть больше, но у них есть на то свои причины, так что... На днях я контактировал с Alex'ом [Webster, басистом CANNIBAL CORPSE]. Мы с Jack'ом [Owen, бывший гитарист CANNIBAL CORPSE и нынешний гитарист SIX FEET UNDER] подумали, что было бы здорово, если бы он пришел, когда мы будем играть в Портленде, чтобы сыграть на басу в песнях «Stripped, Raped And Strangled» и «Hammer Smashed Face». Но он отказался. Мы были уверены, что он не согласится, но я всё равно сказал ему: «Эти песни так важны для всех нас, поэтому я подумал, что ты, может быть, захочешь к нам присоединиться».



Я не знаю, какую обиду они на меня держат, но я им просто не нравлюсь. Так что всё в порядке. Как я уже сказал, я счастлив, и я всегда был счастливее в SIX FEET UNDER, чем с этими ребятами. Я к тому, что те песни, которые я написал с ними, для меня очень важны. Вот почему мы до сих пор исполняем на концертах некоторые из них».







