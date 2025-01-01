CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он мои песни»

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все новости группы
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США
21 мар 2022 :
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TRAVIS BARKER — о Ким Кардашьян в футболке CANNIBAL CORPSE
25 фев 2022 :
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Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Мы дэт-металл MOTÖRHEAD? Звучит круто!»
24 фев 2022 :
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Фанаты CANNIBAL CORPSE посылают бывшего
12 фев 2022 :
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Вокалист CANNIBAL CORPSE не согласен с бывшим из CANNIBAL CORPSE
4 фев 2022 :
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CHRIS BARNES согласен, что цена на концерты CANNIBAL CORPSE завышена
27 янв 2022 :
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Вокалист CANNIBAL CORPSE: «В этот мир меня привел Чак»
19 дек 2021 :
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Смогут ли CANNIBAL CORPSE ещё 30?
7 дек 2021 :
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Если у тебя борода, CANNIBAL CORPSE скажут «да»!
21 ноя 2021 :
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Вокалист CANNIBAL CORPSE выпускает сольный альбом
18 авг 2021 :
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Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Классно, что Erik с нами!»
13 авг 2021 :
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Винилы CANNIBAL CORPSE выйдут осенью
2 авг 2021 :
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Вокалист CANNIBAL CORPSE — о нездоровом интересе к своей шее
27 июл 2021 :
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Басист CANNIBAL CORPSE о своей болезни
24 июл 2021 :
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Вокалист CANNIBAL CORPSE о том, о чем группа не хочет петь
4 июл 2021 :
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Гитарист CANNIBAL CORPSE рад появлению в коллективе Eric'a Rutan'a
16 июн 2021 :
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Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Надеюсь, что мы останемся в памяти как самые брутальные металлисты!»
1 июн 2021 :
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Какой альбом можно считать первой дэт-металлической пластинкой? Отвечает барабанщик CANNIBAL CORPSE
31 май 2021 :
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Гитарист CANNIBAL CORPSE думает насчёт книги
6 май 2021 :
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Басист CANNIBAL CORPSE о переменах в составе и влиянии на музыку
5 май 2021 :
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Бывший гитарист CANNIBAL CORPSE получил пять лет
26 апр 2021 :
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Басист CANNIBAL CORPSE — об успехе "Vile"
19 апр 2021 :
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Новое видео CANNIBAL CORPSE
15 апр 2021 :
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Барабанщик CANNIBAL CORPSE — о «культуре отмены»: «Это нелепо»
9 апр 2021 :
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Обучающее видео от CANNIBAL CORPSE
8 апр 2021 :
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Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Удивительно, что спустя 30 лет мы ещё в строю»
6 апр 2021 :
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Басист CANNIBAL CORPSE: «Де(д) никуда не уйдёт!»
1 апр 2021 :
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Вокалист CANNIBAL CORPSE: «Chuck Billy мне милее Шер»
25 мар 2021 :
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Новая песня CANNIBAL CORPSE
16 мар 2021 :
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Барабанщик CANNIBAL CORPSE о бывшем
16 мар 2021 :
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Барабанщик CANNIBAL CORPSE пояснил за свои слова
13 мар 2021 :
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Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Не хочу я дозу»
3 мар 2021 :
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Вокалист CANNIBAL CORPSE: «Я не гермофоб, но...»
24 фев 2021 :
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Новое видео CANNIBAL CORPSE
24 фев 2021 :
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Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Новый альбом дался непросто»
2 фев 2021 :
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Новая песня CANNIBAL CORPSE
2 фев 2021 :
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Обложка и трек-лист нового альбома CANNIBAL CORPSE
3 июн 2020 :
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Музыканты GWAR, MEGADETH, THE BLACK DAHLIA MURDER и SUICIDAL TENDENCIES исполняют CANNIBAL CORPSE
3 июн 2020 :
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CANNIBAL CORPSE в студии
19 фев 2020 :
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Фото гитариста CANNIBAL CORPSE
1 янв 2020 :
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CANNIBAL CORPSE готовы к работе
3 июл 2019 :
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Фронтмен CANNIBAL CORPSE заплакал, увидев PAT'а O'BRIEN'а, одетого в противосуицидный жилет в зале суда
20 май 2019 :
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Новое видео CANNIBAL CORPSE
20 фев 2019 :
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CANNIBAL CORPSE выступили с новым гитаристом
18 фев 2019 :
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ERIK RUTAN о выступлениях с CANNIBAL CORPSE
18 янв 2019 :
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CANNIBAL CORPSE нашли гитариста
27 дек 2018 :
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Лидер KREATOR о гитаристе CANNIBAL CORPSE
21 дек 2018 :
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CANNIBAL CORPSE о ситуации с гитаристом
20 дек 2018 :
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Гитарист CANNIBAL CORPSE узнал о приземлении пришельцев
18 дек 2018 :
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Гитариста CANNIBAL CORPSE выпустили из тюрьмы
14 дек 2018 :
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Жена барабанщика CANNIBAL CORPSE: «Pat — хороший человек»
13 дек 2018 :
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Гитарист CANNIBAL CORPSE «словил глюки»
11 дек 2018 :
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Гитарист CANNIBAL CORPSE появился в суде в жилете против самоубиства
11 дек 2018 :
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Арестован гитарист CANNIBAL CORPSE
21 ноя 2018 :
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Decibel посвятили номер CANNIBAL CORPSE
12 ноя 2018 :
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Винил CANNIBAL CORPSE выйдет осенью
9 июн 2018 :
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Переиздание CANNIBAL CORPSE доступно для прослушивания
2 июн 2018 :
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Переиздание CANNIBAL CORPSE доступно для прослушивания
8 фев 2018 :
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Человек, получивший травмы на концерте CANNIBAL CORPSE, не сможет получить компенсацию
4 ноя 2017 :
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Новый альбом CANNIBAL CORPSE доступен для прослушивания
3 ноя 2017 :
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Новая песня CANNIBAL CORPSE
17 окт 2017 :
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Новая песня CANNIBAL CORPSE
2 окт 2017 :
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Барабанщик CANNIBAL CORPSE о новом альбоме
19 сен 2017 :
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Новое видео CANNIBAL CORPSE
8 сен 2017 :
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Обложка и трек лист нового альбома CANNIBAL CORPSE
25 июл 2017 :
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CANNIBAL CORPSE завершили работу над альбомом
7 фев 2017 :
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CHRIS BARNES о гастролях с CANNIBAL CORPSE
2 ноя 2016 :
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Новая тема CANNIBAL CORPSE
15 авг 2016 :
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Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «У нас нет проблем с новым материалом»
8 июн 2016 :
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CANNIBAL CORPSE для детей
12 фев 2016 :
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Альбомы CANNIBAL CORPSE вышли на виниле
10 фев 2016 :
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Видео с выступления CANNIBAL CORPSE, ARMORED SAINT, ENSIFERUM
16 окт 2015 :
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CANNIBAL CORPSE выпускают пиво
13 авг 2015 :
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Барабанщик CANNIBAL CORPSE не считает SLAYER удачными хэдлайнерами для Mayhem
12 фев 2015 :
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CANNIBAL CORPSE продали два миллиона пластинок
29 ноя 2014 :
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Тексты CANNIBAL CORPSE официально запрещены в России
6 ноя 2014 :
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Прокуратура Башкирии потребовала запретить тексты CANNIBAL CORPSE в России
24 окт 2014 :
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Гитарист CANNIBAL CORPSE о концертах в России
16 окт 2014 :
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CANNIBAL CORPSE опубликовали официальное обращение к российским фэнам
14 окт 2014 :
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Информация о возврате билетов на концерт CANNIBAL CORPSE
14 окт 2014 :
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18 фанатов CANNIBAL CORPSE предстанут перед судом за потасовку у клуба
12 окт 2014 :
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Концерт CANNIBAL CORPSE в Петербурге отменили
11 окт 2014 :
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Концерт CANNIBAL CORPSE в Москве отменили
11 окт 2014 :
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Концерт CANNIBAL CORPSE в Нижнем Новгороде был сорван
8 окт 2014 :
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Вокалист CANNIBAL CORPSE об отмене концерта в Уфе
6 окт 2014 :
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Выступление CANNIBAL CORPSE в Уфе было сорвано
1 окт 2014 :
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Прокуратура разрешила выступить CANNIBAL CORPSE в Краснодаре
25 сен 2014 :
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Новое видео CANNIBAL CORPSE
9 сен 2014 :
|
Новая песня CANNIBAL CORPSE
29 июл 2014 :
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CANNIBAL CORPSE на укулеле
15 июл 2014 :
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Басист CANNIBAL CORPSE о мастурбации в туровом автобусе
2 июл 2014 :
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Новая песня CANNIBAL CORPSE
1 июл 2014 :
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Новый альбом CANNIBAL CORPSE выйдет в сентябре
14 фев 2014 :
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CANNIBAL CORPSE начнут запись на выходных
13 дек 2013 :
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CANNIBAL CORPSE начнут запись в феврале
2 июл 2013 :
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CANNIBAL CORPSE будут включены в музыкальный зал славы Буффало
27 май 2013 :
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CANNIBAL CORPSE посвятили тур гитаристу SLAYER
15 май 2013 :
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Концертная версия 'Make Them Suffer' CANNIBAL CORPSE
10 май 2013 :
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CANNIBAL CORPSE каким вы его никогда не слышали
1 апр 2013 :
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CANNIBAL CORPSE планируют юбилейный концерт
30 янв 2013 :
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Обложка нового бокс-сета CANNIBAL CORPSE
25 янв 2013 :
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Бокс-сет CANNIBAL CORPSE выйдет в марте
15 янв 2013 :
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Альбомы CANNIBAL CORPSE выйдут на цветном виниле
28 дек 2012 :
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Участники CANNIBAL CORPSE возродят бывшую группу на свадьбу
16 дек 2012 :
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CANNIBAL CORPSE отметят юбилей
29 ноя 2012 :
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Вокалист CANNIBAL CORPSE о своей шее
1 ноя 2012 :
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Видео полного концерта CANNIBAL CORPSE
16 июн 2012 :
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Видео с выступления CANNIBAL CORPSE
13 мар 2012 :
|
Новое видео CANNIBAL CORPSE
6 мар 2012 :
|
Новая песня CANNIBAL CORPSE
28 фев 2012 :
|
CANNIBAL CORPSE: видео из студии
14 фев 2012 :
|
CANNIBAL CORPSE: видео из студии
6 фев 2012 :
|
Новая песня CANNIBAL CORPSE
16 янв 2012 :
|
Обложка, трек-лист и новая песня CANNIBAL CORPSE
13 янв 2012 :
|
CANNIBAL CORPSE выпустят “Torture” в марте
11 янв 2012 :
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Пре-CANNIBAL CORPSE группы выступили на благотворительном концерте
16 ноя 2011 :
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Басист CANNIBAL CORPSE заявил, что новый альбом «более разнообразный»
7 сен 2011 :
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CANNIBAL CORPSE начали запись альбома
19 авг 2011 :
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CANNIBAL CORPSE, BEHEMOTH в совместном европейском туре
30 май 2011 :
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Басист CANNIBAL CORPSE о новом альбоме: «Никаких сюрпризов, только брутальность!»
26 май 2011 :
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Музыка для 8 песен CANNIBAL CORPSE готова
1 мар 2011 :
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Превью из нового DVD CANNIBAL CORPSE
15 фев 2011 :
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Превью из нового DVD CANNIBAL CORPSE
7 фев 2011 :
|
Превью из нового DVD CANNIBAL CORPSE
30 янв 2011 :
|
CANNIBAL CORPSE начнут запись в сентябре
6 янв 2011 :
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Подробности о DVD CANNIBAL CORPSE
5 янв 2011 :
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Новый DVD CANNIBAL CORPSE выйдет в марте
10 окт 2010 :
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Ноты CANNIBAL CORPSE
29 апр 2010 :
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CANNIBAL CORPSE снимут два концерта для DVD
25 мар 2010 :
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Новое видео CANNIBAL CORPSE
1 мар 2009 :
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CANNIBAL CORPSE делятся впечатлениями из турне
28 фев 2009 :
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Новое видео CANNIBAL CORPSE
13 фев 2009 :
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Последний альбом CANNIBAL CORPSE попал в 100 лучших чарта Billboard
5 фев 2009 :
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Песня CANNIBAL CORPSE названа лучшей
28 янв 2009 :
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Новый альбом CANNIBAL CORPSE доступен для прослушивания
18 янв 2009 :
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CANNIBAL CORPSE снимут клип
9 янв 2009 :
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Новая песня от CANNIBAL CORPSE
19 дек 2008 :
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Доступны семплы нового альбома CANNIBAL CORPSE
15 дек 2008 :
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Доступна обложка нового альбома CANNIBAL CORPSE
9 ноя 2008 :
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CANNIBAL CORPSE раскрыли название и трек-лист нового альбома
20 окт 2008 :
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Басист CANNIBAL CORPSE: вести из студии
22 сен 2008 :
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CANNIBAL CORPSE: вести из студии
9 июл 2008 :
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CANNIBAL CORPSE: подробности о ретроспективном DVD
7 май 2008 :
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CANNIBAL CORPSE выпустят тройной ретроспективный DVD
8 июн 2007 :
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CANNIBAL CORPSE: "Death-metal сцена в Мексике и Центральной Америке сильна как никогда"
1 дек 2006 :
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Альбом CANNIBAL CORPSE "Vile" будет переиздан с бонус-треками
28 авг 2006 :
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Бывший гитарист CANNIBAL CORPSE занимается обучением игры в гольф
21 авг 2006 :
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Видеоклип CANNIBAL CORPSE "Death Walking Terror" в сети
16 апр 2006 :
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Видео CANNIBAL CORPSE "Make Them Suffer" в сети
15 мар 2006 :
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Липитированние издание нового диска CANNIBAL CORPSE будет включать DVD
17 фев 2006 :
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CANNIBAL CORPSE: два трека с нового альбома в сети
13 дек 2005 :
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CANNIBAL CORPSE огласили трек-лист нового альбома
7 дек 2005 :
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Rob Barrett вернулся в CANNIBAL CORPSE
24 сен 2005 :
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CANNIBAL CORPSE запишут альбом в Санкт-Петербурге
27 апр 2005 :
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CANNIBAL CORPSE начнут запись в октябре
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18 фев 2025
CHRIS BARNES о вокалисте CANNIBAL CORPSE: «Так себе поет он мои песни»
Chris Barnes в интервью "The Garza Podcast" ответил на вопрос, заблокирован ли в его социальных сетях George "Corpsegrinder" Fisher:
«Я не блокировал его. На самом деле, в Instagram я даже на него подписан. И я не знаю, подписан ли он на меня, но в какой-то момент я призвал его к ответу, потому что увидел видео на YouTube, где во время живого выступления он довольно сильно меня подколол. И я написал ему в личку: «Слушай, чувак, я никогда не говорил о тебе ничего плохого. Я не знаю, почему ты делаешь это на сцене в мой адрес. Мы же встречались однажды и я думал, что всё тогда было ровно. И послушай, я дам тебе свой номер телефона, захочешь — можем всё перетереть». Я отправил ему ссылку на то видео с YouTube, и после этого волшебным образом оно исчезло. Но он так и не ответил мне. Он точно видел сообщение, потому что там было написано «просмотрено». Но он не стал говорить со мной об этом».
Chris признался, что его не впечатлило исполнение George'ом материала CANNIBAL CORPSE, который был изначально написан и записан во времена его работы в группе:
«Я не считаю, что он хорошо поет мои песни. Не считаю. Я полагаю, что он исполняет их спустя рукава. И во время этого тура [нынешнего тура SIX FEET UNDER] я немного подколол его в ответ, просто потому что мне показалось, что это будет забавно. Но всё это было без зла, в хорошем настроении».
Barnes добавил, что в прессе в его адрес Fischer'ом было сказано несколько «оскорбительных» слов, особенно в связи с ранним материалом CANNIBAL CORPSE:
«Я видел пару интервью с ним, в которых он сказал, что мои песни, которые я написал, в большей степени теперь принадлежат ему. И это меня очень расстраивает. Потому что эти песни никогда не будут принадлежать ему. Он просто певец из караоке-бара, когда речь идет о моих песнях. Так и есть. Это не его песни. Он утверждает, что теперь это его песни, потому что он пел их больше раз, чем я. Он их не сочинял. Он не получал за них гонорары. Это мои песни. Эти слова написаны мной. И то, что он оскорбил меня таким образом, я воспринимаю очень серьезно. И я считаю, что такие заявления очень невежественны и просто... просто неправильны. Я считаю неправильным, что он вообще подписывает диски или обложки альбомов, в записи которых он не участвовал. Я же не подписываю [альбом CANNIBAL CORPSE 1998 года] «Gallery Of Suicide». Зачем? Меня на нем не было. Так что, если он хочет устроить соревнование, он может, например, сесть в гоночную машину на треке и посмотреть, кто из нас лучше водит. [смеется] Но я знаю, что он не умеет водить, так что я, вероятно, выиграю и эту гонку тоже».
После того как ведущий высказал мнение, что им обоим следует поговорить по душам и во всем разобраться, Chris ответил:
«Слушай, чувак, я пытался. Я пытался. У меня нет с ним никаких проблем. Как я уже сказал, когда я встретил его, я думал, что всё было ровно, потому что мы действительно сели и поговорили в одной комнате. Мы были на концерте IRON MAIDEN в одной из лож. [Основатель Metal Blade Records] Brian Slagel собрал нас всех в одной ложе, и я заговорил с George'ом. Мы хорошо провели время, разговаривая о видеоиграх. Я очень люблю «Call Of Duty», а он очень любит «Warcraft» — два разных типа игр.
Я уважаю его за то, что он был отличным вокалистом в группе на протяжении многих лет. Мне просто не нравится, когда меня высмеивают. Я никогда ничего не делал этому парню... Я уважаю его. Просто мне бы хотелось, чтобы люди из этого лагеря уважали меня чуть больше, но у них есть на то свои причины, так что... На днях я контактировал с Alex'ом [Webster, басистом CANNIBAL CORPSE]. Мы с Jack'ом [Owen, бывший гитарист CANNIBAL CORPSE и нынешний гитарист SIX FEET UNDER] подумали, что было бы здорово, если бы он пришел, когда мы будем играть в Портленде, чтобы сыграть на басу в песнях «Stripped, Raped And Strangled» и «Hammer Smashed Face». Но он отказался. Мы были уверены, что он не согласится, но я всё равно сказал ему: «Эти песни так важны для всех нас, поэтому я подумал, что ты, может быть, захочешь к нам присоединиться».
Я не знаю, какую обиду они на меня держат, но я им просто не нравлюсь. Так что всё в порядке. Как я уже сказал, я счастлив, и я всегда был счастливее в SIX FEET UNDER, чем с этими ребятами. Я к тому, что те песни, которые я написал с ними, для меня очень важны. Вот почему мы до сих пор исполняем на концертах некоторые из них».
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