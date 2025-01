сегодня



CHRIS BARNES: «Я основная причина тёрок в CANNIBAL CORPSE»



Бывший фронтмен CANNIBAL CORPSE и нынешний лидер SIX FEET UNDER Chris Barnes в Cameo-видео по запросу одного из поклонников, выбравшего своими любимыми дэт-альбомами всех времен "The Bleeding" и "Maximum Violence", прокомментировал его выбор:



«Да, это довольно любопытно. Эти два альбома, «The Bleeding» и «Maximum Violence», для меня... Всё, что я делаю, я считаю важным — иначе я бы не выпускал их и не работал над ними - но конкретно эти два альбома, они для меня находятся на особом положении, потому что они оба своего рода ознаменовали новое начало для двух групп. 'The Bleeding' стал первым альбомом для [CANNIBAL CORPSE] после ухода [гитариста] Bob'a Rusay, а 'Maximum Violence' — первым альбомом [SIX FEET UNDER] после ухода [гитариста] Allen West'a. Это поистине вдохновляющие пластинки, и такое случается, когда в группу приходит кто-то новый. И я всегда это отмечал про себя. Я всегда держу это в голове: всякий раз, когда группа, с которой я работаю, берет нового участника, основного автора песен, каким был Steve Swanson [в SIX FEET UNDER], это просто меняет передачу и привносит новую динамику в саму музыку, а я стараюсь стремиться к этому именно в творчестве SIX FEET UNDER.



CANNIBAL CORPSE в момент выхода „The Bleeding“ — другие участники как музыканты, на самом деле, хотели продвинуть группу в музыкальном плане. Я могу сказать, почему — думаю, они хотели в какой-то мере проявить себя как высококвалифицированные инструменталисты. А я считал, что они и раньше таковыми были, потому что у нас всегда была весьма интересная музыка, аранжировки и прочее в CANNIBAL CORPSE на первых трех альбомах. Но я считаю, что они хотели по-настоящему сфокусировать акценты на своем мастерстве и до середины 90-ых не смогли этого достичь. А я, чувак, был просто пассажиром. Я могу сочинять тексты для любой музыки. Для меня это был настоящий вызов. И «The Bleeding» мне тоже очень понравился. Мне нравилось то, что мы делали с Bob'ом. Я не хотел, чтобы Bob покидал группу, и не хотел, чтобы его вытесняли из группы, как и Jack'a [Owen, тогдашний гитарист CANNIBAL CORPSE]. Так что вся эта ситуация была довольно странной, но в итоге получился хороший альбом «The Bleeding». А «Stripped, Raped And Strangled» — это, наверное, моя любимая песня из всех, что я написал. А «Hammer Smashed Face», вероятно, самая успешная песня, которую я написал. Но что-то в «Stripped, Raped And Strangled», на мой взгляд, показало группу с такой стороны, которая больше никогда не проявлялась ни на одном из их альбомов после этого, даже на «Created To Kill». [«Created To Kill» было первоначальным названием альбома CANNIBAL CORPSE 1996 года «Vile», который был частично завершен до того, как из группы из-за творческих разногласий был уволен Barnes]. Но это была целенаправленная вещь. Один из участников сказал мне, что я никогда больше не напишу подобную песню, что я посчитал большой ошибкой. Так что для меня это совершенно особенная композиция, и я люблю ее. Я буду исполнять эту песню бесконечно.



Ты выбрал два отличных альбома в качестве своих любимых. Я имею в виду, что, вероятно, для меня они тоже довольно близки к любимым. Мне больше всего нравится пластинка [CANNIBAL CORPSE] «Butchered At Birth», потому что именно она вывела нас, так сказать, в звезды, вызвала много споров и дала нам возможность сделать первый настоящий шаг вперед. И музыка, и всё остальное на этом альбоме - группа просто работала на полную катушку. В те времена у нас не было слишком сильного напряжения, хотя кое-что и было. Когда я был в составе CANNIBAL CORPSE, у нас всегда было напряжение на личном уровне, и, наверное, в основном по моей вине [смеется], так что я буду первым, кто это признает. Но, да, это отличные альбомы, которые ты выбрал. Я рад, что они тебе очень понравились. Для меня это тоже важные, важные, важные альбомы».







