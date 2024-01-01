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DOKKEN отложили концерты в Европе



DOKKEN опубликовали следующее сообщение:



«С огромным сожалением мы вынуждены сообщить вам, что все запланированные на лето европейские концерты DOKKEN должны быть отложены.



Из-за осложнений после обширной операции на шее и недавнего перелома лодыжки Don не сможет долго стоять на ногах и не сможет выехать за границу.



Он считает, что европейские фанаты заслуживают наилучшего. Исходя из этого, он сделает все возможное, чтобы отыграть все шоу в 2025 году. Спасибо за ваше понимание и постоянную поддержку!»











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