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*Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди... 120
*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 44
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 30
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 29
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Dokken

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24 июн 2024 : 		 DOKKEN отложили концерты в Европе

22 апр 2024 : 		 JEFF PILSON: «О приятной стороне DOKKEN говорят мало»

3 апр 2024 : 		 Концертный альбом DOKKEN выйдет на виниле

29 янв 2024 : 		 DON DOKKEN: «И зачем я делился?..»

4 янв 2024 : 		 GEORGE LYNCH: «Чего там за хрень DOKKEN про хиты наговорил?»

16 дек 2023 : 		 DON DOKKEN: «Это я написал хитовые темы DOKKEN»

3 дек 2023 : 		 Видео с выступления DOKKEN

2 ноя 2023 : 		 DON DOKKEN: «NETFLIX снимает фильм о нас»

26 окт 2023 : 		 Новое видео группы DOKKEN

17 окт 2023 : 		 DON DOKKEN: «Останься в группе WARREN DEMARTINI, мы бы поднялись выше»

2 окт 2023 : 		 Фронтмен DOKKEN ответил критикующим его фэнам: «Просто не приходите на шоу»

25 сен 2023 : 		 DON DOKKEN об отношениях с GEORGE'ом LYNCH'ом

20 сен 2023 : 		 Новое видео DOKKEN

9 авг 2023 : 		 Новое видео DOKKEN

6 авг 2023 : 		 GEORGE LYNCH: «Странно слышать DOKKEN, исполняющих мои песни»

26 июн 2023 : 		 Новый альбом DOKKEN выйдет осенью

8 июн 2023 : 		 Бывший барабанщик DOKKEN: «Я уже два года не брал в руки палочек»

10 мар 2023 : 		 GEORGE LYNCH не верит, что оригинальный состав DOKKEN вновь соберётся

11 дек 2022 : 		 Рождественский трек от басиста DOKKEN

23 ноя 2022 : 		 Бокс-сет DOKKEN выйдет зимой

13 июл 2022 : 		 GEORGE LYNCH присоединился к DOKKEN

5 май 2022 : 		 JEFF PILSON — о проблемах с вокалом DON'a DOKKEN'a

22 янв 2022 : 		 GEORGE LYNCH выступил с DOKKEN

21 дек 2021 : 		 GEORGE LYNCH выступил с DOKKEN

10 дек 2021 : 		 DOKKEN завершили запись

21 ноя 2021 : 		 GEORGE LYNCH выступил с DOKKEN
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DOKKEN отложили концерты в Европе



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DOKKEN опубликовали следующее сообщение:

«С огромным сожалением мы вынуждены сообщить вам, что все запланированные на лето европейские концерты DOKKEN должны быть отложены.

Из-за осложнений после обширной операции на шее и недавнего перелома лодыжки Don не сможет долго стоять на ногах и не сможет выехать за границу.

Он считает, что европейские фанаты заслуживают наилучшего. Исходя из этого, он сделает все возможное, чтобы отыграть все шоу в 2025 году. Спасибо за ваше понимание и постоянную поддержку!»






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