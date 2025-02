сегодня



Новое видео DOKKEN



"Saving Grace", новое видео группы DOKKEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Heaven Comes Down", выпущенного в октябре 2023 на Silver Lining Music:



01. Fugitive

02. Gypsy

03. Is It Me Or You?

04. Just Like A Rose

05. I'll Never Give Up

06. Saving Grace

07. Over The Mountain

08. I Remember

09. Lost In You

10. Santa Fe







