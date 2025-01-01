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*Вокалист DREAM THEATER: «У прогрессивной группы есть свобода... 83
*Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обяз... 78
*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 76
*Обновленное видео HELLOWEEN 56
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Dokken

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Новое видео DOKKEN



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"Saving Grace", новое видео группы DOKKEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Heaven Comes Down", выпущенного в октябре 2023 на Silver Lining Music:

01. Fugitive
02. Gypsy
03. Is It Me Or You?
04. Just Like A Rose
05. I'll Never Give Up
06. Saving Grace
07. Over The Mountain
08. I Remember
09. Lost In You
10. Santa Fe




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