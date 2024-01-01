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*KISS набрали миллиард 32
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 26
*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 25
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 24
*Вокалист METALLICA снялся в новом фильме 21
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Dokken

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16 июл 2024 : 		 Видео с выступления DOKKEN

24 июн 2024 : 		 DOKKEN отложили концерты в Европе

22 апр 2024 : 		 JEFF PILSON: «О приятной стороне DOKKEN говорят мало»

3 апр 2024 : 		 Концертный альбом DOKKEN выйдет на виниле

29 янв 2024 : 		 DON DOKKEN: «И зачем я делился?..»

4 янв 2024 : 		 GEORGE LYNCH: «Чего там за хрень DOKKEN про хиты наговорил?»

16 дек 2023 : 		 DON DOKKEN: «Это я написал хитовые темы DOKKEN»

3 дек 2023 : 		 Видео с выступления DOKKEN

2 ноя 2023 : 		 DON DOKKEN: «NETFLIX снимает фильм о нас»

26 окт 2023 : 		 Новое видео группы DOKKEN

17 окт 2023 : 		 DON DOKKEN: «Останься в группе WARREN DEMARTINI, мы бы поднялись выше»

2 окт 2023 : 		 Фронтмен DOKKEN ответил критикующим его фэнам: «Просто не приходите на шоу»

25 сен 2023 : 		 DON DOKKEN об отношениях с GEORGE'ом LYNCH'ом

20 сен 2023 : 		 Новое видео DOKKEN

9 авг 2023 : 		 Новое видео DOKKEN

6 авг 2023 : 		 GEORGE LYNCH: «Странно слышать DOKKEN, исполняющих мои песни»

26 июн 2023 : 		 Новый альбом DOKKEN выйдет осенью

8 июн 2023 : 		 Бывший барабанщик DOKKEN: «Я уже два года не брал в руки палочек»

10 мар 2023 : 		 GEORGE LYNCH не верит, что оригинальный состав DOKKEN вновь соберётся

11 дек 2022 : 		 Рождественский трек от басиста DOKKEN

23 ноя 2022 : 		 Бокс-сет DOKKEN выйдет зимой

13 июл 2022 : 		 GEORGE LYNCH присоединился к DOKKEN

5 май 2022 : 		 JEFF PILSON — о проблемах с вокалом DON'a DOKKEN'a

22 янв 2022 : 		 GEORGE LYNCH выступил с DOKKEN

21 дек 2021 : 		 GEORGE LYNCH выступил с DOKKEN

10 дек 2021 : 		 DOKKEN завершили запись
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Видео с выступления DOKKEN



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Видео с выступления DOKKEN, которое состоялось 12 июля в Four Winds Casino Resort, New Buffalo, Michigan, доступно для просмотра ниже.




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