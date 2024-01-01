×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
KISS набрали миллиард
32
Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода
26
Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!»
25
SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг...
24
Вокалист METALLICA снялся в новом фильме
21
DAVID ELLEFSON: «Выйду ли я на одну сцену с Dave'ом вновь?»
18
MARK MORTON: «SLASH научил меня как не брать в рот крепкое»
16
KERRY KING о работе с SUM 41 и BEASTIE BOYS
15
Видео полного выступления GAMMA RAY
14
GEEZER BUTLER признался в том, что на него сильно повлияли T...
13
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
KISS набрали миллиард
32
Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода
26
Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!»
25
SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг...
24
Вокалист METALLICA снялся в новом фильме
21
все новости группы
Dokken
США
Hard Rock
Acoustic Rock
Hard 'n' Heavy
Melodic Hard 'n' Heavy
http://www.dokken.net
Myspace:
http://www.myspace.com/dokken
Facebook:
https://www.facebook.com/DokkenOfficial/
16 июл 2024
:
Видео с выступления DOKKEN
24 июн 2024
:
DOKKEN отложили концерты в Европе
22 апр 2024
:
JEFF PILSON: «О приятной стороне DOKKEN говорят мало»
3 апр 2024
:
Концертный альбом DOKKEN выйдет на виниле
29 янв 2024
:
DON DOKKEN: «И зачем я делился?..»
4 янв 2024
:
GEORGE LYNCH: «Чего там за хрень DOKKEN про хиты наговорил?»
16 дек 2023
:
DON DOKKEN: «Это я написал хитовые темы DOKKEN»
3 дек 2023
:
Видео с выступления DOKKEN
2 ноя 2023
:
DON DOKKEN: «NETFLIX снимает фильм о нас»
26 окт 2023
:
Новое видео группы DOKKEN
17 окт 2023
:
DON DOKKEN: «Останься в группе WARREN DEMARTINI, мы бы поднялись выше»
2 окт 2023
:
Фронтмен DOKKEN ответил критикующим его фэнам: «Просто не приходите на шоу»
25 сен 2023
:
DON DOKKEN об отношениях с GEORGE'ом LYNCH'ом
20 сен 2023
:
Новое видео DOKKEN
9 авг 2023
:
Новое видео DOKKEN
6 авг 2023
:
GEORGE LYNCH: «Странно слышать DOKKEN, исполняющих мои песни»
26 июн 2023
:
Новый альбом DOKKEN выйдет осенью
8 июн 2023
:
Бывший барабанщик DOKKEN: «Я уже два года не брал в руки палочек»
10 мар 2023
:
GEORGE LYNCH не верит, что оригинальный состав DOKKEN вновь соберётся
11 дек 2022
:
Рождественский трек от басиста DOKKEN
23 ноя 2022
:
Бокс-сет DOKKEN выйдет зимой
13 июл 2022
:
GEORGE LYNCH присоединился к DOKKEN
5 май 2022
:
JEFF PILSON — о проблемах с вокалом DON'a DOKKEN'a
22 янв 2022
:
GEORGE LYNCH выступил с DOKKEN
21 дек 2021
:
GEORGE LYNCH выступил с DOKKEN
10 дек 2021
:
DOKKEN завершили запись
21 ноя 2021
:
GEORGE LYNCH выступил с DOKKEN
11 ноя 2021
:
GEORGE LYNCH выступил с DOKKEN
26 окт 2021
:
Видео с выступления DOKKEN
14 окт 2021
:
GEORGE LYNCH выступит с DOKKEN
17 авг 2021
:
DOKKEN думают о бокс-сете
16 авг 2021
:
Видео с выступления DOKKEN
22 июл 2021
:
GEORGE LYNCH присоединился на сцене к DOKKEN
13 июл 2021
:
GEORGE LYNCH присоединился к DOKKEN
28 июн 2021
:
JEFF PILSON: «Было много споров о реюнионе DOKKEN в 2016 году»
8 июн 2021
:
GEORGE LYNCH присоединился на сцене к DOKKEN
6 апр 2021
:
GEORGE LYNCH вспоминает тур DOKKEN 1988 года: «Я был в депрессии»
30 мар 2021
:
GEORGE LYNCH и DON DOKKEN решили, что реюнион DOKKEN нужно сделать правильно
23 мар 2021
:
Бывший басист DOKKEN работает над йогабуком
9 мар 2021
:
Музыканты MEGADETH, STEEL PANTHER, SYMPHONY X, Ex-MACHINE HEAD исполняют DOKKEN
21 окт 2020
:
Бывший басист DOKKEN: «Медитация вдохнула в меня новые силы»
15 сен 2020
:
Трейлер нового релиза DOKKEN
1 сен 2020
:
Трейлер нового релиза DOKKEN
27 авг 2020
:
DON DOKKEN: «Я не говорил с Mick'ом с момента его ухода»
27 июл 2020
:
Видео с текстом от DOKKEN
23 июл 2020
:
Фэн-видео с «социально дистанцированного» концерта DOKKEN
22 июл 2020
:
REB BEACH выступил с DOKKEN
1 июл 2020
:
DOKKEN написали песню про Трампа
22 июн 2020
:
REB BEACH выступит с DOKKEN
5 июн 2020
:
Трек-лист нового релиза DOKKEN
29 май 2020
:
Тизер нового релиза DOKKEN
15 апр 2020
:
Басист DOKKEN об альбоме, которым он гордится
13 апр 2020
:
DOKKEN используют время для работы над новым материалом
24 мар 2020
:
GEORGE LYNCH присоединился на сцене к DOKKEN
13 мар 2020
:
JEFF PILSON рассказал о самом значимом моменте в карьере с DOKKEN
19 дек 2019
:
DOKKEN, LYNCH MOB и LITA FORD едут в совместный тур
14 окт 2019
:
Видео с выступления DOKKEN
18 сен 2019
:
DON DOKKEN и JACK RUSSELL в акустике
28 авг 2019
:
GEORGE LYNCH надеется на новые концерты DOKKEN
22 июл 2019
:
Видео с выступления DOKKEN
14 июн 2019
:
GEORGE LYNCH о возможности записи нового альбома DOKKEN
7 май 2019
:
DOKKEN выступили без своего барабанщика
8 мар 2019
:
DON DOKKEN исполняет DOKKEN
24 фев 2019
:
GEORGE LYNCH может выступить с DOKKEN
11 окт 2018
:
DOKKEN выпустят новый альбом весной
10 сен 2018
:
GEORGE LYNCH присоединился на сцене к DOKKEN
21 мар 2018
:
Новое видео DOKKEN
2 мар 2018
:
Фрагмент нового DVD DOKKEN
7 фев 2018
:
Обложка нового релиза DOKKEN
2 фев 2018
:
Don DOKKEN о новой песне DOKKEN
29 янв 2018
:
DON DOKKEN и GEORGE LYNCH исполнили DOKKEN
21 дек 2017
:
DOKKEN сняли видео
8 ноя 2017
:
DOKKEN о новом альбоме DOKKEN
6 ноя 2017
:
DOKKEN дебютировали с новым гитаристом
24 окт 2017
:
DOKKEN нашли гитариста для тура
5 сен 2017
:
Видео с выступления DOKKEN
17 июл 2017
:
Видео с выступления DOKKEN
17 июл 2017
:
DOKKEN выпустят классическую запись в 2018 году
10 июл 2017
:
Видео с выступления DOKKEN
1 май 2017
:
JACK RUSSELL присоединился на сцене к DOKKEN
8 апр 2017
:
Концертный релиз DOKKEN выйдет в 2018
15 фев 2017
:
GEORGE LYNCH о новой песне DOKKEN
9 фев 2017
:
DOKKEN могут продолжить
31 янв 2017
:
GEORGE LYNCH о реюнионе DOKKEN
19 окт 2016
:
Видео с выступления DOKKEN
11 окт 2016
:
Профессиональное видео с выступления DOKKEN
11 окт 2016
:
Реюниона классического состава DOKKEN больше не будет
9 окт 2016
:
Профессиональное видео с выступления DOKKEN
7 окт 2016
:
Видео с выступления DOKKEN
5 окт 2016
:
Видео полного выступления DOKKEN
1 окт 2016
:
Видео с выступления DOKKEN
29 сен 2016
:
Видео с репетиции DOKKEN
18 авг 2016
:
Видео с выступления DOKKEN
10 авг 2016
:
DOKKEN выступят и в США
3 авг 2016
:
DOKKEN объявили даты выступлений
28 июн 2016
:
DOKKEN соберутся на шесть концертов
17 апр 2016
:
Видео с выступления DOKKEN
1 мар 2016
:
Видео с выступления DOKKEN
2 окт 2015
:
Классического реюниона DOKKEN не будет
24 авг 2015
:
DOKKEN вновь обсуждают воссоединение
10 июн 2015
:
Видео с выступления DOKKEN
8 июн 2015
:
Видео с выступления DOKKEN
30 апр 2015
:
DON DOKKEN о том, почему не состоится реюнион DOKKEN
22 мар 2015
:
Видео с выступления DOKKEN
26 янв 2015
:
GEORGE LYNCH рассказал о причинах распада классического состава DOKKEN
10 ноя 2014
:
Mark Boals в DOKKEN
14 май 2013
:
Видео с выступления DOKKEN
29 дек 2012
:
Гитарист DOKKEN будет восстанавливаться до мая
28 дек 2012
:
Гитаристу DOKKEN сделали операцию
14 ноя 2012
:
Бывший барабанщик DOKKEN признал себя виновным в пьяной езде на гольф-каре
4 окт 2012
:
Станет ли новый альбом DOKKEN последним?
21 сен 2012
:
Новое видео DOKKEN
12 сен 2012
:
EPK от DOKKEN
2 сен 2012
:
Семплы новых песен DOKKEN
28 авг 2012
:
Детали нового альбома DOKKEN
19 июл 2012
:
SEBASTIAN BACH присоединился на сцене к DOKKEN
23 май 2012
:
Семпл нового трека DOKKEN
17 май 2012
:
Видео с выступления DOKKEN
11 май 2012
:
Новый альбом DOKKEN выйдет осенью
19 апр 2012
:
Видео с выступления DOKKEN
23 мар 2012
:
Обложка нового альбома DOKKEN
19 фев 2012
:
Название нового альбома DOKKEN
24 ноя 2011
:
DOKKEN на FRONTIERS RECORDS
11 апр 2010
:
Семплы новой компиляции DOKKEN
11 мар 2010
:
Трек-лист нового сборника DOKKEN
25 фев 2010
:
George Lynch заявил, что «оговорился», когда сообщил о реюнионе классического состава DOKKEN
23 фев 2010
:
DOKKEN воссоединятся в классическом составе для записи альбома и тура
27 янв 2010
:
Доступен новый сингл DOKKEN
12 дек 2009
:
Новый сингл DOKKEN выйдет в начале 2010 года
21 авг 2009
:
Новый сборник DOKKEN выйдет в октябре
11 фев 2008
:
Новый альбом DOKKEN выйдет в апреле
12 дек 2007
:
Доступна новая песня DOKKEN
2 ноя 2006
:
DOKKEN подписали контракт с Frontiers Records
22 окт 2006
:
Бывший гитарист DOKKEN создает новый проект
9 май 2006
:
DOKKEN: Планы на будущее
17 мар 2004
:
Новые релизы от участников DOKKEN
сегодня
Видео с выступления DOKKEN
Видео с выступления DOKKEN, которое состоялось 12 июля в Four Winds Casino Resort, New Buffalo, Michigan, доступно для просмотра ниже.
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 132
1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет