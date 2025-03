сегодня



DON DOKKEN заявил, что отдал 75 % прав на песни из-за ссоры с GEORGE LYNCH



DON DOKKEN в недавнем интервью он прокомментировал тенденцию, когда рок-артисты выпускают новые синглы каждые несколько месяцев, а не выпускают альбом раз в несколько лет:



«Мы с вами родом из той школы, когда после долгого рабочего дня можно расслабиться дома, взять новый альбом, поставить его, перевернуть и послушать стороны А и Б. Я хочу услышать всю пластинку. И я разочаровывался, когда многие мои сверстники выпускали альбомы в 1980-х, а я думал: "Так, вот хит", обычно второй или третий трек на стороне А. Я не буду называть имён, но потом я слушал остальную часть альбома и думал: "Так себе". У них были хиты, по которым было видно, что они у кого-то их купили. Многие из этих музыкантов покупали песни у очень известного исполнителя. Они приходили в студию, и им говорили: "Припевы здесь, гитарный рифф здесь"... Мы никогда так не поступали. Зачем мне записывать песню, которую написал кто-то другой, а я должен её собирать воедино? Каждая песня на альбомах DOKKEN всегда была написана нами.



Я могу подставить многих людей... Такой-то и такой-то написал... Посмотрите на титры. Этот человек написал эту песню, этот человек написал эту песню, этот человек написал эту песню. И тогда у нас возникла небольшая размолвка, потому что [на третьем альбоме DOKKEN 1985 года] "Under Lock And Key" в выходных данных к песням было написано: 'Don Dokken', 'Don Dokken', 'Don Dokken', 'Don Dokken'. И George, тогдашний гитарист DOKKEN] пришёл в ярость. В последнюю минуту на обороте появилась надпись: "Все песни написаны DOKKEN, а DOKKEN — это George Lynch, Jeff Pilson...' И я подумал: "Это так мелочно". То есть неважно, кто написал песню, потому что я заключил сделку с дьяволом.



Помню, мать моего сына, когда он учился в средней школе, занималась звукозаписывающим бизнесом, и она сказала мне: "Что бы ты ни делал, сохрани за собой права на песни". В итоге я разделил права на песни на четыре части. Я не знал, сколько права на песни приносят прибыли. В общем, я отдал 75 процентов от каждой песни. "In My Dreams", "It's Not Love", "Alone Again", "The Hunter", "Kiss Of Death" — права на все эти песни, которые я написал, мы разделили на четыре части... Потому что мы всё время ссорились с George. А George шёл налево и слушал MONSTER MAGNET. А я такой: "Мне нравится MONSTER MAGNET. Но я хочу "In My Dreams". Так что мы решили: "Ладно, поделим всё на четыре части. Хватит ныть". Так всё и произошло. Но я так и не понял, кто будет писать хиты. К счастью, я написал много хитов».







+0 -0



просмотров: 174