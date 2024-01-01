11 ноя 2024



Соберутся ли DOKKEN в оригинальном составе?



Басист DOKKEN Jeff Pilson в недавнем интервью так ответил на вопрос, есть ли шансы на то, что группа соберется в оригинальном составе и запишет новую пластинку:



«На нас всегда давят, чтобы мы реформировались, воссоединились и записали альбом, и я бы с удовольствием его записал — я бы хотел создать последний альбом DOKKEN, который был бы действительно хорош. И судя по тому, что мы сделали в 2016 году, мы ещё понимаем друг друга. Это никуда не делось. Так что если бы мы записали альбом, было бы здорово, но я не жду этого, отчасти из-за моего графика, а отчасти из-за того, что у Don'a сейчас своя версия группы, и он вполне доволен этим. Не думаю, что он хочет иметь дело с ситуацией, когда другие участники будут равны с ним. И я говорю это не в обиду, я просто считаю, что так оно и есть. Думаю, он просто не хочет иметь с этим дело. Я его не виню. И не забывайте, что сейчас всё в его власти. Если George и я будем вовлечены, это будет не только его дело. Так что вряд ли он хочет подрбного воссоединения. Я знаю, что какая-то часть его души хотела бы записать последний совместный альбом DOKKEN, который будет хорош. Думаю, какая-то его часть осознаёт, что лучшей записью DOKKEN будет, если её сочиним он, George и я — если мы сделаем последнюю запись DOKKEN вместе, это будет лучшим результатом. Может быть, когда-нибудь. Я не знаю.



В последнее время Don наговорил в прессе несколько очень неприятных вещей про [меня и George'a], так что у меня сложилось впечатление, что он сейчас не в настроении воссоединяться. Так что пусть себе варится в собственном соку. К тому же, у него вышла своя пластинка DOKKEN "Heaven Comes Down"».



Jeff уточнил, что он не возражает против идеи воссоединения классического DOKKEN:



«Вы всегда можете позвонить мне и поговорить об этом. Но вот с графиком будут проблемы. И опять же, я не знаю, будет ли душа Don'a лежать к этому, и George'y тоже должно быть это интересно. Мы с ним говорили об этом. Он сказал: "Боже, ещё одна пластинка. Только ещё одна запись. Если бы мы только могли сделать ещё одну запись". И я с ним согласен. Посмотрим. Но особо не надейтесь. [Смеётся]».



По словам Pilson'a, интерес публики к воссоединению DOKKEN существует гораздо дольше, чем он себе представлял:



«Когда мы говорили о воссоединении 30 лет назад, мы задавались вопросом: "Ну что, на этом интерес людей к нам закончится?" И вот спустя 30 лет интерес всё ещё есть. Так что как знать?»







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