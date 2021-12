сегодня



Новые песни SEVENDUST



SEVENDUST десятого декабря в цифровом варианте выпустили делюкс-версию альбома "Blood & Stone", в которую войдут пять новых треков: три ремикса и два новых трека. За ремиксы отвечали Jake Bowen из PERIPHERY, Richard Wicander из FIRE FROM THE GODS и Justin deBlieck (ex-ICE NINE KILLS).



Трек-лист:



01. Dying To Live



02. Love



03. Blood From A Stone



04. Feel Like Going On



05. What You've Become



06. Kill Me



07. Nothing Left To See Here Anymore



08. Desperation



09. Criminal



10. Against The World



11. Alone



12. Wish You Well



13. The Day I Tried To Live



14. Dying To Live (Jake Bowen Remix)



15. Kill Me (Richard Wicander Remix)



16. What You've Become (Justin deBlieck Remix)



17. All I Really Know



18. What You Are



Композиции "All I Really Know" и "What You Are" доступны для прослушивания ниже.



















