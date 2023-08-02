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Вокалист SEVENDUST: «Мой голос становится только лучше!»



Lajon Witherspoon в недавней беседе ответил на вопрос о том, заметил ли он какие-то ограничения в вокальном отношении, проявившие себя с возрастом:



«Я заметил, что с возрастом мой голос стал сильнее. Я чувствую, что, как и спортсмен, я нахожусь в расцвете сил... Я не знаю, как это можно назвать, но я определённо чувствую себя более подготовленным, когда выхожу на сцену. И это тоже может быть связано с работой с другими авторами, с тем, чтобы оставаться на вершине мастерства, оставаться в тонусе и серьёзно относиться к своему ремеслу, когда приходит время приступать к работе».







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