Новое видео SEVENDUST



Superficial Drug, новое видео группы SEVENDUST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Truth Killer", выходящего на Napalm Records 28 июля в следующих вариантах:



- 1CD 6p. Digisleeve

- 1LP Gatefold Vinyl Black

- 1LP Gatefold Vinyl Mint - North American retail Only

- 1LP Gatefold Vinyl *Die Hard* Marbled Blue/White/Black (Slipmat, Record Butler) - Napalm Mail Order Only, limited to 300

- 1LP Gatefold Vinyl Glow In The Dark - Band Mail Order Only, limited to 500

- 1LP Gatefold Vinyl Curacao Transparent - Band Mail Order Only, limited to 500

- 1LP Gatefold Vinyl Gold - Band Mail Order Only, limited to 500

- 1LP Gatefold Vinyl Orange Transparent - Band Mail Order Only, limited to 500

- Music Cassette Neon Yellow Transparent - Napalm Mail Order Only

- 1CD 6p. Digisleeve + Shirt "Truth Killer" Bundle - Napalm Mail Order Only

- Digital Album



Трек-лист:



01. I Might Let The Devil Win

02. Truth Killer

03. Won't Stop The Bleeding

04. Everything

05. No Revolution

06. Sick Mouth

07. Holy Water

08. Leave Hell Behind

09. Superficial Drug

10. Messenger

11. Love And Hate

12. Fence







