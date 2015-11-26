1 ноя 2021



Вокалист SEVENDUST : «Мне нужно больше песен»



LAJON WITHERSPOON в беседе с радиостанцией WRIF рассказал о том, как идёт процесс работы над сольным альбомом:



«Я снова начну сочинять после окончания тура [SEVENDUST]. У меня есть ещё пара сессий, которые я хочу сделать, пара людей, с которыми я хотел бы работать. И я не тороплюсь с этим. Это интересно. Это увлекательно. Я собираюсь выпустить ещё одну песню, возможно, через месяц или около того, и дать некоторым людям прочувствовать этот материал».







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