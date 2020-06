сегодня



Кавер-версия SOUNDGARDEN от SEVENDUST



SEVENDUST опубликовали собственное прочтение хита SOUNDGARDEN, "The Day I Tried To Live". Продюсировал трек Michael "Elvis" Baskette, ранее сотрудничавший с командой над "All I See Is War", а за видео с текстом отвечал Wayne Joyner (известный по работе с DREAM THEATER).























+0 -0



просмотров: 86