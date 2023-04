12 апр 2023



Новое видео SEVENDUST



"Fence", новое видео группы SEVENDUST, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома Truth Killer, выходящего на Napalm Records в следующих вариантах:



- 1CD 6p. Digisleeve

- 1LP Gatefold Vinyl Black

- 1LP Gatefold Vinyl Mint - North American retail Only

- 1LP Gatefold Vinyl *Die Hard* Marbled Blue/White/Black (Slipmat, Record Butler) - Napalm Mail Order Only, limited to 300

- 1LP Gatefold Vinyl Glow In The Dark - Band Mail Order Only, limited to 500

- 1LP Gatefold Vinyl Curacao Transparent - Band Mail Order Only, limited to 500

- 1LP Gatefold Vinyl Gold - Band Mail Order Only, limited to 500

- 1LP Gatefold Vinyl Orange Transparent - Band Mail Order Only, limited to 500

- Music Cassette Neon Yellow Transparent - Napalm Mail Order Only

- 1CD 6p. Digisleeve + Shirt "Truth Killer" Bundle - Napalm Mail Order Only

- Digital Album



Трек-лист:



"I Might Let The Devil Win"

"Truth Killer"

"Won’t Stop The Bleeding"

"Everything"

"No Revolution"

"Sick Mouth"

"Holy Water"

"Leave Hell Behind"

"Superficial Drug"

"Messenger"

"Love And Hate"

"Fence"







+0 -0



просмотров: 187