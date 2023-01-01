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*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 57
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 38
*PANTERA отменили и в Австрии 25
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 17
*Новая песня OVERKILL 14
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Sevendust

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30 янв 2023 : 		 Новый альбом SEVENDUST может выйти летом

25 авг 2022 : 		 SEVENDUST завершили запись вокала

13 июл 2022 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Вы неправильно поняли»

12 июл 2022 : 		 Гитарист SEVENDUST об уходе на пенсию

29 июн 2022 : 		 Барабанщик SEVENDUST: «Мы говорили, как мы любим друг друга, и у нас получилась особенная запись»

21 июн 2022 : 		 SEVENDUST всё?

19 май 2022 : 		 SEVENDUST начнут запись летом

27 мар 2022 : 		 У вокалиста SEVENDUST есть 13 песен

27 янв 2022 : 		 SEVENDUST приступили к работе

12 дек 2021 : 		 Новые песни SEVENDUST

9 дек 2021 : 		 Переиздание SEVENDUST выйдет зимой

1 ноя 2021 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мне нужно больше песен»

1 июн 2021 : 		 DAUGHTRY и вокалист SEVENDUST исполняют TEMPLE OF THE DOG

25 мар 2021 : 		 Участники SEVENDUST, SMASHING PUMPKINS, DUFF MCKAGAN’S LOADED исполняют HOWARD JONES

11 мар 2021 : 		 Вокалист SEVENDUST — о проявлениях расизма

3 фев 2021 : 		 Вокалист SEVENDUST продолжает работу над альбомом

9 янв 2021 : 		 Барабанщик SEVENDUST о выступлении перед пустым залом: «Это было ужасно!»

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31 дек 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Повезло, что мы успели с альбомом до пандемии»

11 дек 2020 : 		 Барабанщик SEVENDUST: «Не парюсь насчёт критики»

1 дек 2020 : 		 Новое видео от барабанщика SEVENDUST

25 ноя 2020 : 		 SEVENDUST целиком сыграют "Animosity"

14 ноя 2020 : 		 Новый трек от барабанщика SEVENDUST

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9 ноя 2020 : 		 Барабанщик SEVENDUST выпускает ЕР

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Новый альбом SEVENDUST может выйти летом



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В рамках недавней беседы с "Good Company With Scott Bowling" гитарист SEVENDUST Clint Lowery ответил на вопрос, есть ли у коллектива примерная дата выхода новой пластинки:

«Точной даты нет. Мы примерно наметили выпуск на лето, так что музыка в ближайшее время будет хорошо и активно крутиться. Я очень доволен пластинкой, которую мы сделали вместе с Elvis'ом Baskette'ом. У него есть свой настрой, и для нас это будет уже третья совместная работа».




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