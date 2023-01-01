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Новый альбом SEVENDUST может выйти летом



В рамках недавней беседы с "Good Company With Scott Bowling" гитарист SEVENDUST Clint Lowery ответил на вопрос, есть ли у коллектива примерная дата выхода новой пластинки:



«Точной даты нет. Мы примерно наметили выпуск на лето, так что музыка в ближайшее время будет хорошо и активно крутиться. Я очень доволен пластинкой, которую мы сделали вместе с Elvis'ом Baskette'ом. У него есть свой настрой, и для нас это будет уже третья совместная работа».







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