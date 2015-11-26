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Sevendust

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20 июл 2020 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет в этом году

28 июн 2020 : 		 Кавер-версия SOUNDGARDEN от SEVENDUST

23 июн 2020 : 		 Гитарист SEVENDUST: «Когда мы использовали флаг Конфедерации, мы считали это крутым»

1 фев 2020 : 		 SEVENDUST завершили работу над альбомом

17 дек 2019 : 		 Барабанщик SEVENDUST из больницы

14 дек 2019 : 		 Барабанщик SEVENDUST в стабильном состоянии

26 ноя 2019 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет не раньше лета

29 окт 2019 : 		 SEVENDUST приступили к записи

12 май 2019 : 		 Гитарист SEVENDUST начнёт запись летом

24 янв 2019 : 		 Новое видео SEVENDUST

3 ноя 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST

14 май 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST

7 апр 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST

17 мар 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST

16 мар 2018 : 		 Новая песня SEVENDUST

28 фев 2018 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет весной

31 янв 2018 : 		 SEVENDUST приступили к мастерингу

5 ноя 2017 : 		 SEVENDUST приступили к записи

5 сен 2017 : 		 Новая песня вокалиста SEVENDUST

24 авг 2017 : 		 SEVENDUST: «У нас уже есть ряд песен»

9 июл 2017 : 		 SEVENDUST на RISE RECORDS

20 мар 2017 : 		 SEVENDUST целиком исполнили дебютный альбом

4 май 2016 : 		 Фронтмен ANTHRAX спел с SEVENDUST

12 окт 2015 : 		 Успехи в чартах SEVENDUST

26 сен 2015 : 		 Новый альбом SEVENDUST доступен для прослушивания

28 авг 2015 : 		 Видео с текстом от SEVENDUST
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Новый альбом SEVENDUST выйдет в этом году



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Lajon Witherspoon из SEVENDUST в недавней беседе с "Cutter's Rockcast" ответил на вопрос, есть ли какая-то ясность относительно даты выхода нового альбома:

«Это всё равно, что находиться за круглым столом, — все говорят, но в конечном счёте мы по-прежнему не знаем, что происходит в мире. В прошлый раз, когда мы проводили конференцию, мы обсуждали то, как начать гастроли, но, имея возможность гастролировать, мы сможем делать это в тех городах, которые позволяют это. И как знать? Это может быть четыре месяца спустя или два месяца. Я не знаю. Судя по тому, как всё выглядит, — люди тусуются, как будто на дворе 1999 год. Я не знаю, что может случиться. Но это наш план — убедиться, что всё в порядке. Не то чтобы это был полномасштабный тур, когда SEVENDUST каждый вечер зажигают в новом городе, но хотя бы добраться до того благословенного места, где мы сможем отыграть в трёх-четырёх городах, где уже безопасно, и мы будем соблюдать [правила], пока не поймём, что и как».

Касательно даты выхода нового SEVENDUST он ответил:

«Я знаю, что альбом выйдет в этом году. Мы постараемся это осуществить, думаю, что могу в этом вас заверить. Сказав это, не могу не заметить иронию, ведь мы думали, что альбом уже выйдет к этому моменту, мы сделали кавер-версию [SOUNDGARDEN] "The Day I Tried To Live", и это, наверное, была одна из самых трудных для меня тем. Я люблю каждую песню Криса Корнелла, каждую песню SOUNDGARDEN, и я с удовольствием занимался этим. Поэтому я решил вложить свои сердце, всю свою душу и энергию [в неё], как я делаю всегда, и предполагал, что получится прекрасно. Но кто бы мог подумать, что это будет первое, что мы выпустим из этого альбома? Однако в настоящий момент эта тема оказалась неожиданно уместной для того, что происходит. И мы просто решили, что для нас это был бы хороший ход — дать людям что-то от SEVENDUST в эти безумные времена, и я надеюсь, что людям она понравится».

SEVENDUST











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