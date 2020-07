сегодня



Новый альбом SEVENDUST выйдет в этом году



Lajon Witherspoon из SEVENDUST в недавней беседе с "Cutter's Rockcast" ответил на вопрос, есть ли какая-то ясность относительно даты выхода нового альбома:



«Это всё равно, что находиться за круглым столом, — все говорят, но в конечном счёте мы по-прежнему не знаем, что происходит в мире. В прошлый раз, когда мы проводили конференцию, мы обсуждали то, как начать гастроли, но, имея возможность гастролировать, мы сможем делать это в тех городах, которые позволяют это. И как знать? Это может быть четыре месяца спустя или два месяца. Я не знаю. Судя по тому, как всё выглядит, — люди тусуются, как будто на дворе 1999 год. Я не знаю, что может случиться. Но это наш план — убедиться, что всё в порядке. Не то чтобы это был полномасштабный тур, когда SEVENDUST каждый вечер зажигают в новом городе, но хотя бы добраться до того благословенного места, где мы сможем отыграть в трёх-четырёх городах, где уже безопасно, и мы будем соблюдать [правила], пока не поймём, что и как».



Касательно даты выхода нового SEVENDUST он ответил:



«Я знаю, что альбом выйдет в этом году. Мы постараемся это осуществить, думаю, что могу в этом вас заверить. Сказав это, не могу не заметить иронию, ведь мы думали, что альбом уже выйдет к этому моменту, мы сделали кавер-версию [SOUNDGARDEN] "The Day I Tried To Live", и это, наверное, была одна из самых трудных для меня тем. Я люблю каждую песню Криса Корнелла, каждую песню SOUNDGARDEN, и я с удовольствием занимался этим. Поэтому я решил вложить свои сердце, всю свою душу и энергию [в неё], как я делаю всегда, и предполагал, что получится прекрасно. Но кто бы мог подумать, что это будет первое, что мы выпустим из этого альбома? Однако в настоящий момент эта тема оказалась неожиданно уместной для того, что происходит. И мы просто решили, что для нас это был бы хороший ход — дать людям что-то от SEVENDUST в эти безумные времена, и я надеюсь, что людям она понравится».

























