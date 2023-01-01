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Видео полного выступления SEVENDUST



Видео полного выступления SEVENDUST, состоявшегося в рамках Rock The Rock Fest 2023, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Pieces

02. Denial

03. Praise

04. Waffle

05. Shine

06. Crucified

07. Face To Face







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