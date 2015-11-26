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Sevendust

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Барабанщик SEVENDUST о выступлении перед пустым залом: «Это было ужасно!»



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В рамках недавней беседы с барабанщиком SEVENDUST Morgan'ом Rose'ом у него спросили, каково было играть концерт без аудитории для стрима:

«Это было ужасно. Это было отстойно. Единственное, что спасло выступление, так это то, что мы давно не виделись. Поэтому мы были рады видеть друг друга. Мы были рады снова играть вместе. Но было некоторое волнение. Я не играл в настоящем шоу, в полноценном варианте где-то около года. Это было дико; это было диковато выступать. И люди, которых там не было — все это напоминало то как мы начинали — мы ездили в тур, а на концертах было по три или четыре человека. У нас было несколько ребят из команды и несколько светотехников и было примерно то же самое. Так что я просто попытался заглянуть внутрь, ну знаете, мысленно что-то представить себе. Я много играл с закрытыми глазами — я просто пытался представить что там есть люди. Когда мы играем на концертах, я тоже уже не так и часто вижу людей, но реакция и звук — это как наркотик. Это чувство "это исполнение". Это отклик на то, что ты просто кому-то понравился. Вот что я от этого всего получаю. Так что не испытывать ничего подобного было что-то из серии "Вот же... ". И Lajon пару раз что-то говорил, как будто общаясь со зрителями через экран и этот момент заставил меня почувствовать себя крайне странно. Но мы собираемся сделать ещё одну трансляцию и мы понимаем, на что идем и как все будет, так что я уверен что всё будет намного лучше чем получилось в первый раз. Мы будем куда лучше готовы и будем знать, что ожидать. подготовлены немного лучше, чем ожидали. Хотя я не большой поклонник подобного, но я знаю, что люди говорили, что им нравится, что все это очень для них важно, ну и плюс мне всегда нравится играть с ребятами. Это беспроигрышный вариант, хоть и все происходящее чертовски странно!»

SEVENDUST





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