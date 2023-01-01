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*SIX FEET UNDER работают над убойными песнями 36
*Новое видео PRIMAL FEAR 22
*GARY HOLT о SLAYER: «Я считаю, что группа всё» 19
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Sevendust

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27 июл 2023 : 		 Гитарист SEVENDUST: «Когда уйдём — не знаю»

26 июл 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

12 июл 2023 : 		 Вокалист SEVENDUST не видит близкого конца

24 июн 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

15 май 2023 : 		 SEVENDUST исполнили новую песню

12 май 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

1 май 2023 : 		 Видео полного выступления SEVENDUST

12 апр 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

10 фев 2023 : 		 Гитарист SEVENDUST доволен новым материалом

30 янв 2023 : 		 Новый альбом SEVENDUST может выйти летом

25 авг 2022 : 		 SEVENDUST завершили запись вокала

13 июл 2022 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Вы неправильно поняли»

12 июл 2022 : 		 Гитарист SEVENDUST об уходе на пенсию

29 июн 2022 : 		 Барабанщик SEVENDUST: «Мы говорили, как мы любим друг друга, и у нас получилась особенная запись»

21 июн 2022 : 		 SEVENDUST всё?

19 май 2022 : 		 SEVENDUST начнут запись летом

27 мар 2022 : 		 У вокалиста SEVENDUST есть 13 песен

27 янв 2022 : 		 SEVENDUST приступили к работе

12 дек 2021 : 		 Новые песни SEVENDUST

9 дек 2021 : 		 Переиздание SEVENDUST выйдет зимой

1 ноя 2021 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мне нужно больше песен»

1 июн 2021 : 		 DAUGHTRY и вокалист SEVENDUST исполняют TEMPLE OF THE DOG

25 мар 2021 : 		 Участники SEVENDUST, SMASHING PUMPKINS, DUFF MCKAGAN’S LOADED исполняют HOWARD JONES

11 мар 2021 : 		 Вокалист SEVENDUST — о проявлениях расизма

3 фев 2021 : 		 Вокалист SEVENDUST продолжает работу над альбомом

9 янв 2021 : 		 Барабанщик SEVENDUST о выступлении перед пустым залом: «Это было ужасно!»
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Гитарист SEVENDUST: «Когда уйдём — не знаю»



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John Connolly в рамках недавней беседы ответил на вопрос, думали ли он и его коллеги об уходе на пенсию:

«Я не знаю, захотим ли мы когда-нибудь уйти на пенсию, но мы также хотим, чтобы люди... Не ждите, что мы в 2025 году дадим 250 концертов. Такое может случиться только в том случае, если по какой-то странной причине METALLICA просто перестанет нравиться всем, и вдруг SEVENDUST начнут играть на стадионах. Мы бы, наверное, заявились, чтобы отыграть ещё несколько таких концертов [смеётся], потому что я уверен, что METALLICA выступает здорово.

Но да, я думаю, что для нас это просто поиск баланса и возможность проводить — я не хочу сказать, что проводить меньше времени в туре, но я уверен, что цель состоит в том, чтобы проводить больше времени с нашими семьями, будь то дома, в туре или где-либо ещё. Ведь многие из наших детей уезжают учиться, некоторые — за границу. Поэтому время, проведённое в семье, должно занимать важное место в нашей жизни. И когда мы начинали деятельность SEVENDUST, у вас не было семей, не было ипотеки, не было детей, не было ничего из этого, не было никакой ответственности. Поэтому очень легко просто выложиться на все 100 процентов и понять, что такое SEVENDUST. Когда мы только начинали, мы не знали, что мы такое. Я имею в виду, у нас вышло четыре или пять пластинок, а мы всё ещё чесали голову, говоря: "Ну вы знаете..." [смеётся]».




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