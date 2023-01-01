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Гитарист SEVENDUST: «Когда уйдём — не знаю»



John Connolly в рамках недавней беседы ответил на вопрос, думали ли он и его коллеги об уходе на пенсию:



«Я не знаю, захотим ли мы когда-нибудь уйти на пенсию, но мы также хотим, чтобы люди... Не ждите, что мы в 2025 году дадим 250 концертов. Такое может случиться только в том случае, если по какой-то странной причине METALLICA просто перестанет нравиться всем, и вдруг SEVENDUST начнут играть на стадионах. Мы бы, наверное, заявились, чтобы отыграть ещё несколько таких концертов [смеётся], потому что я уверен, что METALLICA выступает здорово.



Но да, я думаю, что для нас это просто поиск баланса и возможность проводить — я не хочу сказать, что проводить меньше времени в туре, но я уверен, что цель состоит в том, чтобы проводить больше времени с нашими семьями, будь то дома, в туре или где-либо ещё. Ведь многие из наших детей уезжают учиться, некоторые — за границу. Поэтому время, проведённое в семье, должно занимать важное место в нашей жизни. И когда мы начинали деятельность SEVENDUST, у вас не было семей, не было ипотеки, не было детей, не было ничего из этого, не было никакой ответственности. Поэтому очень легко просто выложиться на все 100 процентов и понять, что такое SEVENDUST. Когда мы только начинали, мы не знали, что мы такое. Я имею в виду, у нас вышло четыре или пять пластинок, а мы всё ещё чесали голову, говоря: "Ну вы знаете..." [смеётся]».







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