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Sevendust

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18 авг 2020 : 		 У вокалиста SEVENDUST есть девять песен

31 июл 2020 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет осенью

20 июл 2020 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет в этом году

28 июн 2020 : 		 Кавер-версия SOUNDGARDEN от SEVENDUST

23 июн 2020 : 		 Гитарист SEVENDUST: «Когда мы использовали флаг Конфедерации, мы считали это крутым»

1 фев 2020 : 		 SEVENDUST завершили работу над альбомом

17 дек 2019 : 		 Барабанщик SEVENDUST из больницы

14 дек 2019 : 		 Барабанщик SEVENDUST в стабильном состоянии

26 ноя 2019 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет не раньше лета

29 окт 2019 : 		 SEVENDUST приступили к записи

12 май 2019 : 		 Гитарист SEVENDUST начнёт запись летом

24 янв 2019 : 		 Новое видео SEVENDUST

3 ноя 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST

14 май 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST

7 апр 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST

17 мар 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST

16 мар 2018 : 		 Новая песня SEVENDUST

28 фев 2018 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет весной

31 янв 2018 : 		 SEVENDUST приступили к мастерингу

5 ноя 2017 : 		 SEVENDUST приступили к записи

5 сен 2017 : 		 Новая песня вокалиста SEVENDUST

24 авг 2017 : 		 SEVENDUST: «У нас уже есть ряд песен»

9 июл 2017 : 		 SEVENDUST на RISE RECORDS

20 мар 2017 : 		 SEVENDUST целиком исполнили дебютный альбом

4 май 2016 : 		 Фронтмен ANTHRAX спел с SEVENDUST

12 окт 2015 : 		 Успехи в чартах SEVENDUST
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У вокалиста SEVENDUST есть девять песен



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В рамках недавней беседы вокалист SEVENDUST Lajon Witherspoon рассказал о дебютном сольном альбоме:

«Я работаю медленно, но верно. И очень доволен материалом. Знаете группу RA? Её вокалист Sahaj [Daniel Ticotin] мой хороший друг, и мы вместе сочиняем. И у меня есть ещё люди, с которыми я сотрудничаю, но Sahaj — определённо основной человек. И я сейчас с ним продолжаю обсуждать варианты. У меня есть примерно девять песен, и я очень доволен тем, что в них вложено и какой есть отклик. Так что всё на повестке дня. Надеюсь, что всем понравится!»

SEVENDUST








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