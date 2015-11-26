У вокалиста SEVENDUST есть девять песен

В рамках недавней беседы вокалист SEVENDUST Lajon Witherspoon рассказал о дебютном сольном альбоме:
«Я работаю медленно, но верно. И очень доволен материалом. Знаете группу RA? Её вокалист Sahaj [Daniel Ticotin] мой хороший друг, и мы вместе сочиняем. И у меня есть ещё люди, с которыми я сотрудничаю, но Sahaj — определённо основной человек. И я сейчас с ним продолжаю обсуждать варианты. У меня есть примерно девять песен, и я очень доволен тем, что в них вложено и какой есть отклик. Так что всё на повестке дня. Надеюсь, что всем понравится!»
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