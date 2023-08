сегодня



Бокс-сет SEVENDUST выйдет осенью



SEVENDUST 13 октября на BMG на виниле и 27 октября на CD выпустит бокс-сет "Seven Of Sevendust", включающий в свой состав "Next", "Alpha", "Chapter VII: Hope & Sorrow", "Cold Day Memory", "Black Out the Sun", "Time Travelers & Bonfires", и "Kill the Flaw". Стоимость бокс-сета составит 199,98 долларов за виниловую версию и 69,98 за CD-версию.



Трек-лист:



Next (2005):



"Hero"

"Ugly"

"Pieces"

"Silence"

"This Life"

"Failure"

"See And Believe"

"The Last Song"

"Desertion"

"Never"

"Shadows In Red"



Alpha (2LP) (2007):



"Deathstar"

"Clueless"

"Driven"

"Feed"

"Suffer"

"Beg To Differ"

"Under Story 0f Your Life"

"Confessions Of Hatred"

"Aggression"

"Burn / Alpha"



Chapter VII: Hope & Sorrow (2LP) (2008):



"Inside"

"Enough Hope" feat. Mark Tremonti

"Scapegoat"

"Fear The Past" feat. Chris Daughtry

"Prodigal Son"

"Lifeless Sorrow" feat. Myles Kennedy

"Contradiction"

"Walk Away"



Cold Day Memory (2010):



"Splinter"

"Forever"

"Unraveling"

"Last Breath"

"Karma"

"Ride Insane Confessions (Without Faith)"

"Nowhere"

"Here And Now"

"The End Is Coming"

"Better Place"

"Strong Arm Broken"



Black Out The Sun (2013):



"Memory"

"Faithless"

"Till Death"

"Mountain"

"Cold As War"

"Black Out The Sun"

"Nobody Wants It"

"Dead Roses"

"Decay"

"Dark AM"

"Picture Perfect"

"Got A Feeling"

"Murder Bar"



Time Travelers & Bonfires (2014):



"Come Down"

"Under It All"

"The Wait"

"Upbeat Sugar"

"One Life"

"Bonfire Gone"

"Denial"

"Trust"

"Crucified"

"Karma"

"Black



Kill The Flaw (2015):



"Thank You"

"Death Dance"

"Forget"

"Letters"

"Cease And Desist"

"Not Today"

"Chop"

"Kill The Flaw"

"Silly Beast"

"Peace And Destruction"

"Torched"







