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Sevendust

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24 янв 2019 : 		 Новое видео SEVENDUST

3 ноя 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST

14 май 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST

7 апр 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST

17 мар 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST

16 мар 2018 : 		 Новая песня SEVENDUST

28 фев 2018 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет весной

31 янв 2018 : 		 SEVENDUST приступили к мастерингу

5 ноя 2017 : 		 SEVENDUST приступили к записи

5 сен 2017 : 		 Новая песня вокалиста SEVENDUST

24 авг 2017 : 		 SEVENDUST: «У нас уже есть ряд песен»

9 июл 2017 : 		 SEVENDUST на RISE RECORDS

20 мар 2017 : 		 SEVENDUST целиком исполнили дебютный альбом

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12 окт 2015 : 		 Успехи в чартах SEVENDUST

26 сен 2015 : 		 Новый альбом SEVENDUST доступен для прослушивания

28 авг 2015 : 		 Видео с текстом от SEVENDUST

27 июл 2015 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет в октябре

22 июл 2015 : 		 Семплы новой песни SEVENDUST

28 мар 2015 : 		 SEVENDUST завершили запись

7 мар 2015 : 		 Фрагмент нового трека SEVENDUST

18 фев 2015 : 		 SEVENDUST приступили к записи

16 янв 2015 : 		 Гитарист SEVENDUST выпустил обучающий DVD

19 июн 2014 : 		 SEVENDUST нашли фирму для съёмки фильма

28 май 2014 : 		 Акустика от SEVENDUST

14 апр 2014 : 		 Новая песня SEVENDUST
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Новое видео SEVENDUST



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"All I See Is War", новое видео группы SEVENDUST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "All I See Is War", выход которого запланирован на 11 мая.

Трек-лист:

01. Dirty
02. God Bites His Tongue
03. Medicated
04. Unforgiven
05. Sickness
06. Cheers
07. Risen
08. Moments
09. Not Original
10. Descend
11. Life Deceives You
12. The Truth



Video Premiere: SEVENDUST's 'Risen'




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