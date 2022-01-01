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Вокалист SEVENDUST: «Вы неправильно поняли»



Вокалист SEVENDUST Lajon Witherspoon также прокомментировал слова барабанщика о том, что группа собирается на покой:



«Думаю, что однажды мы это сделаем. Но слова Morgan'a были вырваны из контекста. На днях утром мне звонят и спрашивают: "Что за нафиг происходит?" Дети плачут и говорят: "Папа, почему ты нам ничего не сказал?!" А я и понять не могу, про что все спрашивают-то. Новостные сайты частенько шалят. Мы никуда не делись и спокойно надерём задницу кому нужно и когда нужно».







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