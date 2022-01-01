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*Лидер MEGADETH наехал на техников JUDAS PRIEST 24
*Басист ANTHRAX: «BLACK SABBATH изобрели тяжёлый металл» 19
*Гитарист METALLICA: «В годы пандемии мы не сидели сложа руки... 19
*ROB HALFORD — о двух концертах с BLACK SABBATH в качестве фр... 11
*CARLOS SANTANA упал на сцене 10
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Sevendust

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13 июл 2022 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Вы неправильно поняли»

12 июл 2022 : 		 Гитарист SEVENDUST об уходе на пенсию

29 июн 2022 : 		 Барабанщик SEVENDUST: «Мы говорили, как мы любим друг друга, и у нас получилась особенная запись»

21 июн 2022 : 		 SEVENDUST всё?

19 май 2022 : 		 SEVENDUST начнут запись летом

27 мар 2022 : 		 У вокалиста SEVENDUST есть 13 песен

27 янв 2022 : 		 SEVENDUST приступили к работе

12 дек 2021 : 		 Новые песни SEVENDUST

9 дек 2021 : 		 Переиздание SEVENDUST выйдет зимой

1 ноя 2021 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мне нужно больше песен»

1 июн 2021 : 		 DAUGHTRY и вокалист SEVENDUST исполняют TEMPLE OF THE DOG

25 мар 2021 : 		 Участники SEVENDUST, SMASHING PUMPKINS, DUFF MCKAGAN’S LOADED исполняют HOWARD JONES

11 мар 2021 : 		 Вокалист SEVENDUST — о проявлениях расизма

3 фев 2021 : 		 Вокалист SEVENDUST продолжает работу над альбомом

9 янв 2021 : 		 Барабанщик SEVENDUST о выступлении перед пустым залом: «Это было ужасно!»

3 янв 2021 : 		 Кавер-версия JACOB BANKS от вокалиста SEVENDUST

31 дек 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Повезло, что мы успели с альбомом до пандемии»

11 дек 2020 : 		 Барабанщик SEVENDUST: «Не парюсь насчёт критики»

1 дек 2020 : 		 Новое видео от барабанщика SEVENDUST

25 ноя 2020 : 		 SEVENDUST целиком сыграют "Animosity"

14 ноя 2020 : 		 Новый трек от барабанщика SEVENDUST

11 ноя 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мы выросли как артисты»

9 ноя 2020 : 		 Барабанщик SEVENDUST выпускает ЕР

21 окт 2020 : 		 Новое видео SEVENDUST

9 окт 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST потерял ребёнка

29 сен 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мой дебютный альбом будет более радио-ориентированным»
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Вокалист SEVENDUST: «Вы неправильно поняли»



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Вокалист SEVENDUST Lajon Witherspoon также прокомментировал слова барабанщика о том, что группа собирается на покой:

«Думаю, что однажды мы это сделаем. Но слова Morgan'a были вырваны из контекста. На днях утром мне звонят и спрашивают: "Что за нафиг происходит?" Дети плачут и говорят: "Папа, почему ты нам ничего не сказал?!" А я и понять не могу, про что все спрашивают-то. Новостные сайты частенько шалят. Мы никуда не делись и спокойно надерём задницу кому нужно и когда нужно».




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