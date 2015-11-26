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Sevendust

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29 сен 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мой дебютный альбом будет более радио-ориентированным»

17 сен 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST немного себя порезал

11 сен 2020 : 		 Виртуальное шоу от SEVENDUST

3 сен 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST — о расизме в металле

1 сен 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Надеюсь, мы станем более известными»

28 авг 2020 : 		 Видео с текстом от SEVENDUST

18 авг 2020 : 		 У вокалиста SEVENDUST есть девять песен

31 июл 2020 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет осенью

20 июл 2020 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет в этом году

28 июн 2020 : 		 Кавер-версия SOUNDGARDEN от SEVENDUST

23 июн 2020 : 		 Гитарист SEVENDUST: «Когда мы использовали флаг Конфедерации, мы считали это крутым»

1 фев 2020 : 		 SEVENDUST завершили работу над альбомом

17 дек 2019 : 		 Барабанщик SEVENDUST из больницы

14 дек 2019 : 		 Барабанщик SEVENDUST в стабильном состоянии

26 ноя 2019 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет не раньше лета

29 окт 2019 : 		 SEVENDUST приступили к записи

12 май 2019 : 		 Гитарист SEVENDUST начнёт запись летом

24 янв 2019 : 		 Новое видео SEVENDUST

3 ноя 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST

14 май 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST

7 апр 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST

17 мар 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST

16 мар 2018 : 		 Новая песня SEVENDUST

28 фев 2018 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет весной

31 янв 2018 : 		 SEVENDUST приступили к мастерингу

5 ноя 2017 : 		 SEVENDUST приступили к записи
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Вокалист SEVENDUST: «Мой дебютный альбом будет более радио-ориентированным»



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Вокалист SEVENDUST Lajon Witherspoon недавно поговорил о дебютном сольном альбоме:

«О, для меня всё это по кайфу. Я не испытывал никакого давления. Тут не было ситуации из серии: "Так, ты должен сделать вот это и вот то". Я делал всё на своих условиях.

Я работал над ним со своим близким другом Sahaj'ем [Daniel'ом Ticotin]'ом, который поёт в группе RA — их знают единицы. Он невероятный музыкант, и мы отлично сработались. У нас есть песен девять-десять. И будет ещё одна сессия по сочинению. В октябре Sahaj приедет ко мне на ферму и зависнет на недельку, мы что-нибудь сделаем. Это очень клево. А что касается музыкального направления, то это это рок, может, немного тяжёлый блюз, куда более радио-ориентированный, чем... Я не сказал бы, что SEVENDUST совсем нет, но я думаю, что сольный материал больше подходит для радио... Я не знаю, тут очень много, очень много мелодики. Это клёво!»

LAJON WITHERSPOON Says His Upcoming Debut Solo Album Will Be





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