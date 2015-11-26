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Вокалист SEVENDUST : «Мой дебютный альбом будет более радио-ориентированным»



Вокалист SEVENDUST Lajon Witherspoon недавно поговорил о дебютном сольном альбоме:



«О, для меня всё это по кайфу. Я не испытывал никакого давления. Тут не было ситуации из серии: "Так, ты должен сделать вот это и вот то". Я делал всё на своих условиях.



Я работал над ним со своим близким другом Sahaj'ем [Daniel'ом Ticotin]'ом, который поёт в группе RA — их знают единицы. Он невероятный музыкант, и мы отлично сработались. У нас есть песен девять-десять. И будет ещё одна сессия по сочинению. В октябре Sahaj приедет ко мне на ферму и зависнет на недельку, мы что-нибудь сделаем. Это очень клево. А что касается музыкального направления, то это это рок, может, немного тяжёлый блюз, куда более радио-ориентированный, чем... Я не сказал бы, что SEVENDUST совсем нет, но я думаю, что сольный материал больше подходит для радио... Я не знаю, тут очень много, очень много мелодики. Это клёво!»













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