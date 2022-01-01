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SEVENDUST начнут запись летом



Гитарист SEVENDUST John Connolly в рамках недавней беседы с Audio Ink Radio рассказал о том, каков прогресс в работе над новым материалом:



«Сейчас мы на стадии демо. И летом планируем отправиться в студию. Так что да, сейчас задача сделать как можно больше демо-записей. Мы начали работу с LJ'ем, чтобы понять как и что будет с вокальными партиями, и, скорее всего, в августе, мы начнём писать в студии».







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