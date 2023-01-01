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*MEGADETH кинули автора обложки? 32
*KREATOR отыграли сет из песен 1985-1990 30
*Новое видео LIMP BIZKIT 28
*Потери в NERVOSA 24
*Не упусти кассету METALLICA! 18
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Sevendust

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10 фев 2023 : 		 Гитарист SEVENDUST доволен новым материалом

30 янв 2023 : 		 Новый альбом SEVENDUST может выйти летом

25 авг 2022 : 		 SEVENDUST завершили запись вокала

13 июл 2022 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Вы неправильно поняли»

12 июл 2022 : 		 Гитарист SEVENDUST об уходе на пенсию

29 июн 2022 : 		 Барабанщик SEVENDUST: «Мы говорили, как мы любим друг друга, и у нас получилась особенная запись»

21 июн 2022 : 		 SEVENDUST всё?

19 май 2022 : 		 SEVENDUST начнут запись летом

27 мар 2022 : 		 У вокалиста SEVENDUST есть 13 песен

27 янв 2022 : 		 SEVENDUST приступили к работе

12 дек 2021 : 		 Новые песни SEVENDUST

9 дек 2021 : 		 Переиздание SEVENDUST выйдет зимой

1 ноя 2021 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мне нужно больше песен»

1 июн 2021 : 		 DAUGHTRY и вокалист SEVENDUST исполняют TEMPLE OF THE DOG

25 мар 2021 : 		 Участники SEVENDUST, SMASHING PUMPKINS, DUFF MCKAGAN’S LOADED исполняют HOWARD JONES

11 мар 2021 : 		 Вокалист SEVENDUST — о проявлениях расизма

3 фев 2021 : 		 Вокалист SEVENDUST продолжает работу над альбомом

9 янв 2021 : 		 Барабанщик SEVENDUST о выступлении перед пустым залом: «Это было ужасно!»

3 янв 2021 : 		 Кавер-версия JACOB BANKS от вокалиста SEVENDUST

31 дек 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Повезло, что мы успели с альбомом до пандемии»

11 дек 2020 : 		 Барабанщик SEVENDUST: «Не парюсь насчёт критики»

1 дек 2020 : 		 Новое видео от барабанщика SEVENDUST

25 ноя 2020 : 		 SEVENDUST целиком сыграют "Animosity"

14 ноя 2020 : 		 Новый трек от барабанщика SEVENDUST

11 ноя 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мы выросли как артисты»

9 ноя 2020 : 		 Барабанщик SEVENDUST выпускает ЕР
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Гитарист SEVENDUST доволен новым материалом



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Clint Lowery в рамках беседы с "The Mistress Carrie Podcast" обсудил новую пластинку и примерную дату выхода:

«Это будет в этом году. В ближайшие несколько месяцев. Вы услышите несколько песен. Мы записали их некоторое время назад. Я очень взволнован. Я не хочу говорить названия, потому что знаю, что они очень специфические... "Команда" хочет сказать это по-особенному. Но он выйдет в этом году. Мы будем гастролировать с ним в этом году.

Это одна из причин, по которой я хотел выпустить свой [сольный] EP как можно быстрее в начале года, чтобы я успел сделать релиз, раскрутить его и достойно представить, после чего уделить сто процентное внимания SEVENDUST.

Я очень рад этой пластинке. Многие группы так говорят. Я поражён, что мы всё ещё создаём музыку, которую любим, и не расслабляемся. Мы очень много над ней работали. На первые песни мы собираемся снять несколько видео в течение следующей недели или около того. Все ребята собираются приехать в мои края. Мы снимем несколько классных вещей, соберём кучу реально классного контента и выпустим его на рынок в начале весны, потом в конце весны. А затем, летом, уже будет альбом».




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