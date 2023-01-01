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Гитарист SEVENDUST доволен новым материалом



Clint Lowery в рамках беседы с "The Mistress Carrie Podcast" обсудил новую пластинку и примерную дату выхода:



«Это будет в этом году. В ближайшие несколько месяцев. Вы услышите несколько песен. Мы записали их некоторое время назад. Я очень взволнован. Я не хочу говорить названия, потому что знаю, что они очень специфические... "Команда" хочет сказать это по-особенному. Но он выйдет в этом году. Мы будем гастролировать с ним в этом году.



Это одна из причин, по которой я хотел выпустить свой [сольный] EP как можно быстрее в начале года, чтобы я успел сделать релиз, раскрутить его и достойно представить, после чего уделить сто процентное внимания SEVENDUST.



Я очень рад этой пластинке. Многие группы так говорят. Я поражён, что мы всё ещё создаём музыку, которую любим, и не расслабляемся. Мы очень много над ней работали. На первые песни мы собираемся снять несколько видео в течение следующей недели или около того. Все ребята собираются приехать в мои края. Мы снимем несколько классных вещей, соберём кучу реально классного контента и выпустим его на рынок в начале весны, потом в конце весны. А затем, летом, уже будет альбом».







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