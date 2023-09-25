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Вокалист SEVENDUST: «Мы — ню-металл? Ну такое...»



У Lajon'a Witherspoon'a в интервью WSOU 89.5 FM спросили, как он относится к предполагаемому возрождению ню-металла в последние годы, отчасти благодаря новой волне интересных воссоединений, на что он ответил:



«Так, слушайте, я не знаю, кто придумал это слово. Я вообще считаю удивительным, что можно просто придумать слово, и вдруг появляется большое количество людей, которые говорят: "Да!" Но я бы предпочел быть "ню-металлом", чем "старым металлом". С учётом сказанного, я полагаю, что мы принадлежим к этой эпохе, потому что оказались среди тех, кто в ней был, но это нормально.



Я же считаю, что мы рок-н-ролльная, соул-рок-группа, металлическая группа, соул-металл-группа, называйте как хотите — но чтобы так ню-метало и за обедом... Это забавно. Я не против оказаться в этой категории, потому что считаю, что это здорово, что музыка возрождается, и мы не позволяем какому-то движению уйти от нас настолько далеко, что оно нам уже не нравится или мы его больше не слушаем. Я уверен, что это прекрасно, что она возвращается. У этих групп есть шанс поделиться своей музыкой и энергией, и, может быть, это то, что нам сейчас нужно, — вернуть такие воспоминания в нашу жизнь, восстановить то хорошее настроение, и если это то, что нужно, то я за это.



Забавно, что ты так говоришь, потому что вчера вечером я получил предложение вести "ню-металлическое" шоу в Техасе. Я спрашиваю: "Что это значит?" — "О да, чувак. Ты будешь диджеем, у тебя будет сет-лист, и ты будешь ставить все ню-металлические песни и даже, возможно, подпевать". А я отвечаю: "Я не знаю. Я не собираюсь перепевать чужие песни. Это может быть интересно, если вы заплатите мне достаточно денег, чтобы сделать это". [Смеётся].



Но нет, я определённо поддерживаю это движение, вот, например, мы выступили на фестивале Sick New World в Лас-Вегасе в мае, хотя отыграли всего 13 минут и 28 секунд, потому что всё взорвалось, было так жарко. Но находиться среди KORN, SISTERS OF MERCY, BODY COUNT в какой-то момент времени в закулисной зоне было круто. Я имею в виду, там были все, на ком мы выросли, и было очень здорово видеть, как это движение набирает силу. Так что я не против быть ню-металлистом, если уж на то пошло».







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