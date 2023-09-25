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*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
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Sevendust

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25 сен 2023 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мы — ню-металл? Ну такое...»

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29 авг 2023 : 		 Бокс-сет SEVENDUST выйдет осенью

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10 фев 2023 : 		 Гитарист SEVENDUST доволен новым материалом

30 янв 2023 : 		 Новый альбом SEVENDUST может выйти летом

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21 июн 2022 : 		 SEVENDUST всё?

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Вокалист SEVENDUST: «Мы — ню-металл? Ну такое...»



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У Lajon'a Witherspoon'a в интервью WSOU 89.5 FM спросили, как он относится к предполагаемому возрождению ню-металла в последние годы, отчасти благодаря новой волне интересных воссоединений, на что он ответил:

«Так, слушайте, я не знаю, кто придумал это слово. Я вообще считаю удивительным, что можно просто придумать слово, и вдруг появляется большое количество людей, которые говорят: "Да!" Но я бы предпочел быть "ню-металлом", чем "старым металлом". С учётом сказанного, я полагаю, что мы принадлежим к этой эпохе, потому что оказались среди тех, кто в ней был, но это нормально.

Я же считаю, что мы рок-н-ролльная, соул-рок-группа, металлическая группа, соул-металл-группа, называйте как хотите — но чтобы так ню-метало и за обедом... Это забавно. Я не против оказаться в этой категории, потому что считаю, что это здорово, что музыка возрождается, и мы не позволяем какому-то движению уйти от нас настолько далеко, что оно нам уже не нравится или мы его больше не слушаем. Я уверен, что это прекрасно, что она возвращается. У этих групп есть шанс поделиться своей музыкой и энергией, и, может быть, это то, что нам сейчас нужно, — вернуть такие воспоминания в нашу жизнь, восстановить то хорошее настроение, и если это то, что нужно, то я за это.

Забавно, что ты так говоришь, потому что вчера вечером я получил предложение вести "ню-металлическое" шоу в Техасе. Я спрашиваю: "Что это значит?" — "О да, чувак. Ты будешь диджеем, у тебя будет сет-лист, и ты будешь ставить все ню-металлические песни и даже, возможно, подпевать". А я отвечаю: "Я не знаю. Я не собираюсь перепевать чужие песни. Это может быть интересно, если вы заплатите мне достаточно денег, чтобы сделать это". [Смеётся].

Но нет, я определённо поддерживаю это движение, вот, например, мы выступили на фестивале Sick New World в Лас-Вегасе в мае, хотя отыграли всего 13 минут и 28 секунд, потому что всё взорвалось, было так жарко. Но находиться среди KORN, SISTERS OF MERCY, BODY COUNT в какой-то момент времени в закулисной зоне было круто. Я имею в виду, там были все, на ком мы выросли, и было очень здорово видеть, как это движение набирает силу. Так что я не против быть ню-металлистом, если уж на то пошло».




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КомментарииСкрыть/показать 1 )

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25 сен 2023
gravitgroove
Правильно говорит, лучше быть в этом движении и играть эту музыку, чем являться одним из Dokken, Skidrow или Poison, либо их адептом, ибо падать дальше некуда, разве что в евродэнс 90х - 00-x, вроде Army of lovers

просмотров: 434

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