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Sevendust

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14 ноя 2020 : 		 Новый трек от барабанщика SEVENDUST

11 ноя 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мы выросли как артисты»

9 ноя 2020 : 		 Барабанщик SEVENDUST выпускает ЕР

21 окт 2020 : 		 Новое видео SEVENDUST

9 окт 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST потерял ребёнка

29 сен 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мой дебютный альбом будет более радио-ориентированным»

17 сен 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST немного себя порезал

11 сен 2020 : 		 Виртуальное шоу от SEVENDUST

3 сен 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST — о расизме в металле

1 сен 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Надеюсь, мы станем более известными»

28 авг 2020 : 		 Видео с текстом от SEVENDUST

18 авг 2020 : 		 У вокалиста SEVENDUST есть девять песен

31 июл 2020 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет осенью

20 июл 2020 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет в этом году

28 июн 2020 : 		 Кавер-версия SOUNDGARDEN от SEVENDUST

23 июн 2020 : 		 Гитарист SEVENDUST: «Когда мы использовали флаг Конфедерации, мы считали это крутым»

1 фев 2020 : 		 SEVENDUST завершили работу над альбомом

17 дек 2019 : 		 Барабанщик SEVENDUST из больницы

14 дек 2019 : 		 Барабанщик SEVENDUST в стабильном состоянии

26 ноя 2019 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет не раньше лета

29 окт 2019 : 		 SEVENDUST приступили к записи

12 май 2019 : 		 Гитарист SEVENDUST начнёт запись летом

24 янв 2019 : 		 Новое видео SEVENDUST

3 ноя 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST

14 май 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST

7 апр 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST
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Новый трек от барабанщика SEVENDUST



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Двадцать седьмого ноября барабанщик SEVENDUST Morgan Rose представит дебютный сольный ЕР "Controlled Chaos":

01. Intro

02. The Answer

03. Faster Man

04. Clarity

05. Come Alive

06. Exhale

Композиция "The Answer" доступна ниже.

SEVENDUST's MORGAN ROSE Releases 'The Answer' Single From 'Controlled Chaos' Solo EP








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