Новый трек от барабанщика SEVENDUST



Двадцать седьмого ноября барабанщик SEVENDUST Morgan Rose представит дебютный сольный ЕР "Controlled Chaos":



01. Intro



02. The Answer



03. Faster Man



04. Clarity



05. Come Alive



06. Exhale



Композиция "The Answer" доступна ниже.



















