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Новое видео от барабанщика SEVENDUST



Двадцать седьмого ноября барабанщик SEVENDUST Morgan Rose представил дебютный сольный ЕР "Controlled Chaos".



Трек-лист:



01. Intro



02. The Answer



03. Faster Man



04. Clarity



05. Come Alive



06. Exhale



Видео на "Exhale" доступно ниже.



















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