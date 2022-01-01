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Гитарист SEVENDUST об уходе на пенсию



John Connolly о недавних словах барабанщика Morgan'a Rose'a о том, что группа собирается на покой:



«Забавно. Каждый раз, когда мы говорим об этом, люди говорят: "О, вот оно и случилось. Они уходят. Это конец". На самом деле это совсем не так. Я к тому, что мы реалисты. Мы спрашиваем себя, будем ли мы прыгать с барабанных стоек и прочего, когда нам будет 80? Захотим ли мы давать 300 концертов в год, когда нам будет 80? Наверное, нет. Но я смотрю на такую группу, как THE [ROLLING] STONES, и думаю: "Но ты все еще можешь выходить и делать что-то, когда захочешь". Так что это вроде того, что мы... Я полагаю, что мы собираемся записывать альбомы — в какой-то момент времени записать альбом и устроить большой тур в поддержку альбома. Я не думаю, что это будет что-то, что мы захотим делать так, как мы делаем это сейчас.



Я полагаю, что мы всегда будем делать музыку в том или ином виде, форме или формате, даже если это будут небольшие порции, и я уверен, что мы всегда будем гастролировать — в небольших количествах. Выбирайте и подбирайте подходящие для этого моменты, не изнуряйте себя этим. Делайте это столько, чтобы вам хотелось это делать.



С возрастом время, проведенное в семье, начинает уменьшаться на чаше весов, как и должно быть. У всех нас есть семьи, и у всех нас есть дети разного возраста, проходящие через разные этапы — кто-то учится в начальной школе, кто-то готовится к поступлению в колледж, кто-то водит машину. В жизни бывает всякое, и я думаю, что мы все оценили тот факт, что мы хотим развивать SEVENDUST до такой степени, чтобы делать это вечно. Но вы не увидите нас три раза, проезжающих через Нью-Йорк во время тура. Если мы приедем один раз, то и славно.



Вы должны учитывать возраст; вы должны учитывать мотивацию; вы должны учитывать семейные обстоятельства — вы должны учитывать все это и все взвешивать. И вместо того, чтобы сказать: "Все, хватит. Мы закругляемся", мы просто говорим: "Я думаю, мы перейдем к чему-то другому; мы просто перейдем к другой модели, вот и всё».







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