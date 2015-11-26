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Sevendust

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11 ноя 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мы выросли как артисты»

9 ноя 2020 : 		 Барабанщик SEVENDUST выпускает ЕР

21 окт 2020 : 		 Новое видео SEVENDUST

9 окт 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST потерял ребёнка

29 сен 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мой дебютный альбом будет более радио-ориентированным»

17 сен 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST немного себя порезал

11 сен 2020 : 		 Виртуальное шоу от SEVENDUST

3 сен 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST — о расизме в металле

1 сен 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Надеюсь, мы станем более известными»

28 авг 2020 : 		 Видео с текстом от SEVENDUST

18 авг 2020 : 		 У вокалиста SEVENDUST есть девять песен

31 июл 2020 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет осенью

20 июл 2020 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет в этом году

28 июн 2020 : 		 Кавер-версия SOUNDGARDEN от SEVENDUST

23 июн 2020 : 		 Гитарист SEVENDUST: «Когда мы использовали флаг Конфедерации, мы считали это крутым»

1 фев 2020 : 		 SEVENDUST завершили работу над альбомом

17 дек 2019 : 		 Барабанщик SEVENDUST из больницы

14 дек 2019 : 		 Барабанщик SEVENDUST в стабильном состоянии

26 ноя 2019 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет не раньше лета

29 окт 2019 : 		 SEVENDUST приступили к записи

12 май 2019 : 		 Гитарист SEVENDUST начнёт запись летом

24 янв 2019 : 		 Новое видео SEVENDUST

3 ноя 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST

14 май 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST

7 апр 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST

17 мар 2018 : 		 Новое видео SEVENDUST
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Вокалист SEVENDUST: «Мы выросли как артисты»



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В рамках недавнего интервью с "The Jasta Show" вокалист SEVENDUST Lajon Witherspoon обсудил эволюцию группы за более чем двадцать лет её существования:

«Я считаю, что мы достаточно сделали музыки, чтобы люди могли говорить: "SEVENDUST тяжёлые. Это ню-метал. Это рок. Они мягкие, или что-то в этом роде" — мне всё равно, мы сделали это. Мы можем сделать тяжёлый альбом, можем другой — мы можем многое.

Я не могу продолжать раз за разом делать одну и ту же музыку. Мы все растём как артисты, как люди. Мы уже не те подростки. Мне был 21 год, когда я подписал [свой первый] контракт на запись. Мне не было до этого дела. Мне было всё равно, есть ли у меня дом, потому что всё, что я хотел, — это поехать в тур. Потом внезапно жизнь изменилась. У меня появилась жена. Потом у меня появились дети. И я стал отцом. А потом моя музыка изменилась, потому что мы больше не сходим с ума. Мы злимся — мы всё ещё чертовски жёсткие, но знаете что? Мы отцы. Мы идём выносить этот чёртов мусор [когда мы дома]. Такие вещи, я чувствую, помогают мне быть лучшим артистом, потому что я понимаю, что когда мы всегда в дороге и ты толком никогда не бываешь дома, мне не о чем писать, потому что моя жизнь — это именно то, о чём я мечтаю.

Мне нужно это [время дома]. Мне нужно посмотреть на моего соседа и сказать: "Этот чувак — придурок", чтобы почувствовать разное... Жизнь — она такая, в каком-то смысле. И это то, что мне нужно, чтобы продолжать быть артистом. И мне кажется, что даже учитывая негативную сторону из-за происходящего в мире, мы, артисты, можем быть весьма творческими, и, быть может, не создавать самые радужные песни, но определённо иметь возможность выплеснуть накопившееся внутри в своём творчестве».

SEVENDUST





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