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Вокалист SEVENDUST : «Мы выросли как артисты»



В рамках недавнего интервью с "The Jasta Show" вокалист SEVENDUST Lajon Witherspoon обсудил эволюцию группы за более чем двадцать лет её существования:



«Я считаю, что мы достаточно сделали музыки, чтобы люди могли говорить: "SEVENDUST тяжёлые. Это ню-метал. Это рок. Они мягкие, или что-то в этом роде" — мне всё равно, мы сделали это. Мы можем сделать тяжёлый альбом, можем другой — мы можем многое.



Я не могу продолжать раз за разом делать одну и ту же музыку. Мы все растём как артисты, как люди. Мы уже не те подростки. Мне был 21 год, когда я подписал [свой первый] контракт на запись. Мне не было до этого дела. Мне было всё равно, есть ли у меня дом, потому что всё, что я хотел, — это поехать в тур. Потом внезапно жизнь изменилась. У меня появилась жена. Потом у меня появились дети. И я стал отцом. А потом моя музыка изменилась, потому что мы больше не сходим с ума. Мы злимся — мы всё ещё чертовски жёсткие, но знаете что? Мы отцы. Мы идём выносить этот чёртов мусор [когда мы дома]. Такие вещи, я чувствую, помогают мне быть лучшим артистом, потому что я понимаю, что когда мы всегда в дороге и ты толком никогда не бываешь дома, мне не о чем писать, потому что моя жизнь — это именно то, о чём я мечтаю.



Мне нужно это [время дома]. Мне нужно посмотреть на моего соседа и сказать: "Этот чувак — придурок", чтобы почувствовать разное... Жизнь — она такая, в каком-то смысле. И это то, что мне нужно, чтобы продолжать быть артистом. И мне кажется, что даже учитывая негативную сторону из-за происходящего в мире, мы, артисты, можем быть весьма творческими, и, быть может, не создавать самые радужные песни, но определённо иметь возможность выплеснуть накопившееся внутри в своём творчестве».













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