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Вокалист SEVENDUST немного себя порезал



Вокалист SEVENDUST Lajon Witherspoon был доставлен в больницу после того, как порезал себя ножом. Об этом музыкант сообщил в своём аккаунте:



«Случайно получилось, и до сих пор не верю, что я в пункте первой помощи, спасибо всем в Saint Luke's Hospital. Порезался швейцарским армейским ножом, наложили швы и всё».



Менее двух недель назад группа объявила о единственном концерте, который запланирован на 23 октября.













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