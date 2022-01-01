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*Вокалистка HALESTORM: «Я би!» 37
*Новое видео IN FLAMES 31
*JASON NEWSTED: «Я вообще METALLICA не слушал» 23
*Гитарист METALLICA — о состоянии индустрии после Napster: «А... 22
*KINGDOM COME «триумфально» отыграли на Sweden Rock 17
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Sevendust

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9 дек 2021 : 		 Переиздание SEVENDUST выйдет зимой

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11 мар 2021 : 		 Вокалист SEVENDUST — о проявлениях расизма

3 фев 2021 : 		 Вокалист SEVENDUST продолжает работу над альбомом

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31 дек 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Повезло, что мы успели с альбомом до пандемии»

11 дек 2020 : 		 Барабанщик SEVENDUST: «Не парюсь насчёт критики»

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25 ноя 2020 : 		 SEVENDUST целиком сыграют "Animosity"

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3 сен 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST — о расизме в металле
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SEVENDUST всё?



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Барабанщик SEVENDUST Morgan Rose в недавней программе у Jamey Jasta ответил на вопрос о том, стоит ли поклонникам что-то ждать от коллектива:

«Я уезжаю в Канзас 20-го числа. Тогда мы закончим работу над альбомом. Я пробуду там около недели — я и остальные ребята поедем в Канзас, чтобы порепетировать и поработать над остальными песнями. А потом, я думаю, 10 или 11 июля мы отправимся в студию на шесть, семь или сколько там недель потребуется для записи нового альбома. Закончим его. А потом мы собираемся провести ещё один юбилейный концерт "Animosity", потому что людям он, похоже, нравится. Так что сделаем ещё один концерт. А потом, возможно, на этом всё и закончится. Мы не будем гастролировать с новым альбомом до следующего года. Останется не так много, я вам так скажу. Я буду тем, кто собирается выпустить всех котов из мешка, но я могу сказать вам, что мы не будем существовать вечно как полноценная группа, это точно».

Далее музыкант заметил, что это вовсе не означает, что группа окончательно перестанет выступать, но уточнил, что мероприятия будут носить разовый характер.




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