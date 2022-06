сегодня



Барабанщик SEVENDUST: «Мы говорили, как мы любим друг друга, и у нас получилась особенная запись»



Morgan Rose поделился следующими соображениями:



«Я собрал эту группу в 1994 году (кажется?). К 1996 году у нас был контракт, и мы начали гастролировать ПОСТОЯННО! Честно? Я даже не знаю, сколько пластинок мы выпустили. Но процесс работы над большинством из них был разным. Некоторые весёлые, некоторые стрессовые, некоторые невыносимые.



Я могу сказать без малейших сомнений, что эта работа была моей самой любимой в нашей карьере. Просто 5 творящих парней в фермерском доме. Говорим друг другу, как сильно мы любим друг друга, поддерживаем друг друга, наслаждаемся тем, что мы вместе. Никаких посторонних, никакой драмы, никакого дерьма. Только мы.



Я понял, что мы не были "абсолютно" самостоятельны в этом процессе, наверное, с момента записи первой пластинки. Я полагаю, что мы все нуждались в этой встрече больше, чем думали. Когда ты проводишь большую часть последних 26 лет с одними и теми же людьми, ты иногда забываешь, насколько они тебе дороги. Это было приятным осознанием для нас. Песни волшебные, атмосфера альбома волшебная, наши отношения друг с другом волшебные.



Спасибо @ljspoon и @ashleymwitherspoon за то, что они предоставили нам самый удивительный фон для записи. Ash, ты сделал всё возможное, чтобы помочь нам. Спасибо. Jada и Kingston, я так люблю вас обоих. Спасибо, что приходите каждый день, чтобы мы могли просто обнять вас обоих и дать нам отдохнуть от мыслей. И моим парням Lj, @clintloweryofficial, @jmc7d и @thevinniehornsby, я просто чертовски люблю вас, ребята, очень сильно.



Это особенная запись. И да, на фото не хватает легенды. Потому что фотографирует он. #sevendust2023».





