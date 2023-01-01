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*Vampyre Cosmetics отказались от сотрудничества с ALICE COOPE... 28
*TED NUGENT был изгнан из Еблобука 23
*DAVID ELLEFSON о самом сложном и любимом альбоме MEGADETH 17
*Drum-cam от SEPULTURA 14
*CARLOS SANTANA сдал назад 14
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Sevendust

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31 авг 2023 : 		 Вокалист SEVENDUST о важности музыкальной эволюции

29 авг 2023 : 		 Бокс-сет SEVENDUST выйдет осенью

5 авг 2023 : 		 SEVENDUST выступили без JOHN CONNOLLY

2 авг 2023 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мой голос становится только лучше!»

27 июл 2023 : 		 Гитарист SEVENDUST: «Когда уйдём — не знаю»

26 июл 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

12 июл 2023 : 		 Вокалист SEVENDUST не видит близкого конца

24 июн 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

15 май 2023 : 		 SEVENDUST исполнили новую песню

12 май 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

1 май 2023 : 		 Видео полного выступления SEVENDUST

12 апр 2023 : 		 Новое видео SEVENDUST

10 фев 2023 : 		 Гитарист SEVENDUST доволен новым материалом

30 янв 2023 : 		 Новый альбом SEVENDUST может выйти летом

25 авг 2022 : 		 SEVENDUST завершили запись вокала

13 июл 2022 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Вы неправильно поняли»

12 июл 2022 : 		 Гитарист SEVENDUST об уходе на пенсию

29 июн 2022 : 		 Барабанщик SEVENDUST: «Мы говорили, как мы любим друг друга, и у нас получилась особенная запись»

21 июн 2022 : 		 SEVENDUST всё?

19 май 2022 : 		 SEVENDUST начнут запись летом

27 мар 2022 : 		 У вокалиста SEVENDUST есть 13 песен

27 янв 2022 : 		 SEVENDUST приступили к работе

12 дек 2021 : 		 Новые песни SEVENDUST

9 дек 2021 : 		 Переиздание SEVENDUST выйдет зимой

1 ноя 2021 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мне нужно больше песен»

1 июн 2021 : 		 DAUGHTRY и вокалист SEVENDUST исполняют TEMPLE OF THE DOG
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Вокалист SEVENDUST о важности музыкальной эволюции



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Lajon Witherspoon в недавнем интервью Heavy New York обсудил важность музыкальной эволюции от альбома к альбому:

«Мы обязательно экспериментируем, особенно на этом альбоме. Это можно заметить по программированию. Мы немного вышли за рамки, что очень прикольно. И мне кажется, что сейчас, на данном этапе нашей карьеры, мы уже достаточно взрослые, мы уже достаточно долго существуем, чтобы всё не было всегда как, знаете... Потому что всегда есть такие ребята: "О, чувак, они уже не тяжёлые". Нет, нам семь тысяч лет. Мы не обязаны быть самой тяжёлой группой в мире [смеётся]. Мы выросли. У нас появились дети. Жизнь меняется.

Мы выросли как артисты, и я чувствую, что семья SEVENDUST выросла вместе с нами, и они позволили нам измениться. Мне кажется, что было бы глупо, если бы всё звучало одинаково, потому что это просто надоест. Нужно экспериментировать. Нужно расти. Во всём, что вы делаете. Мне всё равно, работаешь ли ты в McDonald's, где я работал в детстве, ты всё равно должен расти. Вы должны были делать что-то новое на том месте, где вы работали. Вы всё равно должны развиваться. И я испытываю то же самое по отношению к музыке, и я чувствую, что мы смогли это сделать, особенно в рамках этого альбома».




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