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Вокалист SEVENDUST о важности музыкальной эволюции



Lajon Witherspoon в недавнем интервью Heavy New York обсудил важность музыкальной эволюции от альбома к альбому:



«Мы обязательно экспериментируем, особенно на этом альбоме. Это можно заметить по программированию. Мы немного вышли за рамки, что очень прикольно. И мне кажется, что сейчас, на данном этапе нашей карьеры, мы уже достаточно взрослые, мы уже достаточно долго существуем, чтобы всё не было всегда как, знаете... Потому что всегда есть такие ребята: "О, чувак, они уже не тяжёлые". Нет, нам семь тысяч лет. Мы не обязаны быть самой тяжёлой группой в мире [смеётся]. Мы выросли. У нас появились дети. Жизнь меняется.



Мы выросли как артисты, и я чувствую, что семья SEVENDUST выросла вместе с нами, и они позволили нам измениться. Мне кажется, что было бы глупо, если бы всё звучало одинаково, потому что это просто надоест. Нужно экспериментировать. Нужно расти. Во всём, что вы делаете. Мне всё равно, работаешь ли ты в McDonald's, где я работал в детстве, ты всё равно должен расти. Вы должны были делать что-то новое на том месте, где вы работали. Вы всё равно должны развиваться. И я испытываю то же самое по отношению к музыке, и я чувствую, что мы смогли это сделать, особенно в рамках этого альбома».







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