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Sevendust

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31 дек 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Повезло, что мы успели с альбомом до пандемии»

11 дек 2020 : 		 Барабанщик SEVENDUST: «Не парюсь насчёт критики»

1 дек 2020 : 		 Новое видео от барабанщика SEVENDUST

25 ноя 2020 : 		 SEVENDUST целиком сыграют "Animosity"

14 ноя 2020 : 		 Новый трек от барабанщика SEVENDUST

11 ноя 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мы выросли как артисты»

9 ноя 2020 : 		 Барабанщик SEVENDUST выпускает ЕР

21 окт 2020 : 		 Новое видео SEVENDUST

9 окт 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST потерял ребёнка

29 сен 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Мой дебютный альбом будет более радио-ориентированным»

17 сен 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST немного себя порезал

11 сен 2020 : 		 Виртуальное шоу от SEVENDUST

3 сен 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST — о расизме в металле

1 сен 2020 : 		 Вокалист SEVENDUST: «Надеюсь, мы станем более известными»

28 авг 2020 : 		 Видео с текстом от SEVENDUST

18 авг 2020 : 		 У вокалиста SEVENDUST есть девять песен

31 июл 2020 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет осенью

20 июл 2020 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет в этом году

28 июн 2020 : 		 Кавер-версия SOUNDGARDEN от SEVENDUST

23 июн 2020 : 		 Гитарист SEVENDUST: «Когда мы использовали флаг Конфедерации, мы считали это крутым»

1 фев 2020 : 		 SEVENDUST завершили работу над альбомом

17 дек 2019 : 		 Барабанщик SEVENDUST из больницы

14 дек 2019 : 		 Барабанщик SEVENDUST в стабильном состоянии

26 ноя 2019 : 		 Новый альбом SEVENDUST выйдет не раньше лета

29 окт 2019 : 		 SEVENDUST приступили к записи

12 май 2019 : 		 Гитарист SEVENDUST начнёт запись летом
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Вокалист SEVENDUST: «Повезло, что мы успели с альбомом до пандемии»



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Вокалист SEVENDUST Lajon Witherspoon в одном из интервью рассказал о создании тринадцатого альбома, выпущенного в конце октября этого года:

«Нам повезло, что мы успели записать всё до пандемии. Всё было сделано в октябре. Мы отправились в Орландо вместе с Elvis'ом Baskette'ом, который является, по своей сути, шестым участником группы со своей командой. Мы второй раз с ним работали, так что ощущали себя как дома. Его дом — ох, чувак. Мы единственные, кто у него останавливались. Но это прекрасный особняк — там бассейн, все дела. Но что самое крутое, так это то, что мы спали, ели и дышали музыкой. Таким и должно быть креативное пространство для музыканта — ты просыпаешься в двенадцать, идёшь в студию и работаешь до полуночи. Всё происходит в одном доме, тебе не нужно никуда ездить. Так что было здорово это всё повторить, и пластинка получилась отличной. И как я уже сказал, нам очень повезло, что всё было до пандемии, так что не было никакого стресса. И я считаю, что это ещё стало одним плюсом в том, что у нас получилась прекрасная пластинка».

SEVENDUST Was














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