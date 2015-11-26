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Вокалист SEVENDUST : «Повезло, что мы успели с альбомом до пандемии»



Вокалист SEVENDUST Lajon Witherspoon в одном из интервью рассказал о создании тринадцатого альбома, выпущенного в конце октября этого года:



«Нам повезло, что мы успели записать всё до пандемии. Всё было сделано в октябре. Мы отправились в Орландо вместе с Elvis'ом Baskette'ом, который является, по своей сути, шестым участником группы со своей командой. Мы второй раз с ним работали, так что ощущали себя как дома. Его дом — ох, чувак. Мы единственные, кто у него останавливались. Но это прекрасный особняк — там бассейн, все дела. Но что самое крутое, так это то, что мы спали, ели и дышали музыкой. Таким и должно быть креативное пространство для музыканта — ты просыпаешься в двенадцать, идёшь в студию и работаешь до полуночи. Всё происходит в одном доме, тебе не нужно никуда ездить. Так что было здорово это всё повторить, и пластинка получилась отличной. И как я уже сказал, нам очень повезло, что всё было до пандемии, так что не было никакого стресса. И я считаю, что это ещё стало одним плюсом в том, что у нас получилась прекрасная пластинка».































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